La Xunta de Galicia destinará 50 millones a programas del Igape para "fomentar la oferta tecnológica"

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha subrayado que la Xunta destinará en 2026 casi 50 millones de euros a cinco programas de apoyo del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para "fomentar una oferta tecnológica propia de Galicia".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa recogida por Europa Press, Lorenzana remarcó que también se buscará atraer talento directivo a las empresas que ayude a ejecutar proyectos de innovación; y captar y consolidar aquellas iniciativas que se presentaron a las convocatorias europeas o nacionales que, superando los criterios técnicos de evaluación, no fueron seleccionadas por el agotamiento del presupuesto.

Así lo ha resaltado durante una visita a las instalaciones de la empresa Trison, en la que la conselleira ha puesto de manifiesto la apuesta de la Xunta porque las pequeñas y medianas empresas (pyme) en Galicia incorporen poco a poco la tecnología a sus procesos productivos.

En la jornada, también valoró a la compañía como "ultramoderna" con tecnología "cien por ciento gallega", y la definió como "un ejemplo del liderazgo innovador y del talento que alberga el tejido empresarial de la Comunidad".