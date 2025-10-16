La V Liga Maker Drone contará con 18 centros educativos de toda Galicia: estos son los seleccionados

La V Liga Maker Drone, una competición tecnológico-educativa impulsada por la Fundación Barrié e ITG, contará este año con 18 centros educativos de toda Galicia. El objetivo de esta iniciativa es fomentar las vocaciones STEM entre alumnos de 2º de E.S.O. El IES Fin do Camiño, de Fisterra, que la edición pasada recibió el premio a la solución más disruptiva, intentará repetir el éxito en esta edición.

Los cerca de 180 alumnos y alumnas que han sido seleccionados para participar en la V Edición de la Liga Maker Drone conocerán el próximo 30 de octubre en una jornada formativa en A Coruña el reto planteado por los promotores de esta iniciativa y que pondrá a prueba la creatividad, ingenio y capacidad de los participantes para trabajar en equipo.

La formación tecnológica representa casi el 50% de esta iniciativa ya consolidada que se desarrolla a lo largo del curso escolar. Así, los participantes reciben una sesión de introducción al pilotaje de drones, con formación teórico-práctica sobre la seguridad, el uso, montaje y mantenimiento de drones; tres sesiones de formación sobre materiales y su fabricación, mecatrónica y sistemas avanzados; y tres sesiones de entrenamiento en vuelo.

Los equipos cuentan, además, con dos kits dron, el soporte técnico y los recursos necesarios para desarrollar la solución al reto planteado.

18 centros de las cuatro provincias

Los 18 centros seleccionados provienen de las cuatro provincias gallegas. Son los siguientes: