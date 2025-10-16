La V Liga Maker Drone contará con 18 centros educativos de toda Galicia: estos son los seleccionados
El reto al que tendrán que dar solución en esta edición será desvelado el 30 de octubre en A Coruña
La V Liga Maker Drone, una competición tecnológico-educativa impulsada por la Fundación Barrié e ITG, contará este año con 18 centros educativos de toda Galicia. El objetivo de esta iniciativa es fomentar las vocaciones STEM entre alumnos de 2º de E.S.O. El IES Fin do Camiño, de Fisterra, que la edición pasada recibió el premio a la solución más disruptiva, intentará repetir el éxito en esta edición.
Los cerca de 180 alumnos y alumnas que han sido seleccionados para participar en la V Edición de la Liga Maker Drone conocerán el próximo 30 de octubre en una jornada formativa en A Coruña el reto planteado por los promotores de esta iniciativa y que pondrá a prueba la creatividad, ingenio y capacidad de los participantes para trabajar en equipo.
La formación tecnológica representa casi el 50% de esta iniciativa ya consolidada que se desarrolla a lo largo del curso escolar. Así, los participantes reciben una sesión de introducción al pilotaje de drones, con formación teórico-práctica sobre la seguridad, el uso, montaje y mantenimiento de drones; tres sesiones de formación sobre materiales y su fabricación, mecatrónica y sistemas avanzados; y tres sesiones de entrenamiento en vuelo.
Los equipos cuentan, además, con dos kits dron, el soporte técnico y los recursos necesarios para desarrollar la solución al reto planteado.
18 centros de las cuatro provincias
Los 18 centros seleccionados provienen de las cuatro provincias gallegas. Son los siguientes:
- Pontevedra
- CPR Las Acacias de Vigo
- CPR Montecastelo de Vigo
- IES Carlos Casares de Vigo
- CPR Ángel de la Guarda de Nigrán
- CPR Eduardo Pondal de Cangas
- IES Ría de Arousa
- Lugo
- IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz
- IES Francisco Daviña Rey de Monforte de Lemos
- CPI Castroverde
- Ourense
- CPR Santa María - Maristas
- CPR Divina Pastora
- CPR María Auxiliadora - Salesianos
- A Coruña
- CPR San José de Cluny de Santiago de Compostela
- IES Fin do Camiño de Fisterra
- CPR Montespiño de Culleredo
- CPR Cristo Rey, de A Coruña
- EFAG Fonteboa de Coristanco
- IES Isaac Díaz Pardo de Sada