Galicia será la primera comunidad con una Ley de acoso y violencia digital

Galicia está un paso más cerca de convertirse en la primera comunidad con una Ley de acoso y violencia digital. Este lunes, el Consello da Xunta ha dado luz verde al proyecto de acuerdo de inicio y a la consulta pública previa al anteproyecto de ley de una normativa que busca combatir el ciberacoso o la violencia sexual.

Tras la reunión, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha explicado que esta norma nace para adoptar medidas específicas para atajar un tipo de violencia "cada vez máis presente" por el amplio uso de internet y las redes sociales.

Las mujeres, los menores y las personas del colectivo LGTBI serán las principales beneficiarias de esta normativa al ser, a su vez, la mayor parte de las víctimas de casos de ciberacoso o violencia sexual como el envío no consentido de mensajes sexuales o la difusión de imágenes del mismo tipo.

Por su parte, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien explicó el detalle del proyecto en rueda de prensa, destacó que el objetivo pasa por definir los conceptos de acoso y violencia digital, fijar los principios de actuación, establecer medidas de prevención, sensibilización, prevención y detección, facilitar la formación en esta materia a personal de la Xunta y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y crear medidas de protección y apoyo a las víctimas.

Para la elaboración del texto, la Xunta contó con la colaboración de diversas entidades como la Asociación Stop Violencia de Xénero Dixital. Asimismo, García recordó como otras medidas como la Ley gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, que data del 2007, ya contemplan este tipo de violencias.

Las medidas de la ley gallega de violencia digital

Una de las principales medidas que incluye la normativa es la puesta en marcha de un servicio de borrado de la huella digital. Su finalidad es facilitar la eliminación del material digital accesible en la red que se haya utilizado como instrumento de acoso o violencia.

Por otra parte, también se prevé crear un espacio virtual donde las víctimas puedan recibir asesoramiento gratuito en materia de prevención. El objetivo es que sepan reaccionar y tomar las medidas necesarias ante este tipo de violencias.

Además, la conselleira explicó que se llevarán a cabo programas psicopedagógicos de intervención especializada en adicciones a las nuevas tecnologías orientados a los menores de edad y sus familias.

También se implantarán medidas de prevención y sensibilización en el ámbito educativo desde secundaria hasta la universidad con la creación de herramientas de denuncia para el alumnado.

A partir de este martes el anteproyecto de ley se someterá a un proceso de consulta pública que durará 15 días para recoger las aportaciones de la ciudadanía.