Un aniversario para calibrar el presente y el futuro de la Ciudad de las TIC de A Coruña

La Ciudad de las TIC vivió hace justo un año un día para celebrar y no olvidar, un "día histórico", decían los presentes: el de la apertura de su primer edificio reformado, la nave que alberga el Centro de Servicios Avanzados (CSA). Supuso la manifestación clara, con presencia de representantes de las principales instituciones locales y autonómicas, de que el proyecto del polo de innovación tecnológica situado en la antigua fábrica de armas de A Coruña despegaba hacia nuevas etapas de expansión, con planes a corto y medio plazo en el horizonte y optimismo en el tejido TIC de la ciudad y de Galicia.

¿Qué ha pasado en un año? Hay varios escenarios abiertos en el horizonte del complejo tecnológico, aunque no todo han sido avances. La Ciudad de las TIC, por ejemplo, aún no tiene gestión, carece de una sociedad que administre gastos y necesidades o determine líneas de acción que beneficien a todos los actores implicados: la Universidade da Coruña (UDC) y el Clúster TIC como impulsores directos del proyecto, y la Xunta y el Concello como administraciones partícipes, además de la Diputación en algunos proyectos.

Pero en torno al polo tecnológico de Pedralonga, pese a su falta de gobernanza, no ha dejado de haber actividad, concentrada principalmente en el CSA, y relacionada con otros servicios y proyectos formativos y audiovisuales para el futuro inmediato.

Sinergias empresariales y liderazgo universitario

El CSA fue presentado como un punto de encuentro para distintos actores y agentes del ecosistema tecnológico gallego y nacional. En un año se han celebrado en la nave del CSA 160 actividades y han asistido más de 3.000 personas. Allí tienen oficinas las empresas cinfo, Altia, Enxenio, Odeene, Kelea y el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG); y en las áreas de coworking trabajan Dataspartan, Green Skills, Inova Labs, Geobim, Unirisco, Francisco Javier Holguin, Josefina Anllon, Cosnor, Balidea. Y hay tres laboratorios de innovación avanzados (Media, Dispositivos Intelixentes e Intelixencia Artificial).

Acto del Incibe con jóvenes estudiantes en el CSA. Cedida

"El CSA funciona como un campus mixto científico-empresarial que alberga compañías consolidadas y también tres laboratorios de innovación. Es la casa común del sector TIC para la creación de productos innovadores, demostración de la oferta tecnológica de Galicia y aglutinador de la actividad empresarial relacionada con el ámbito tecnológico", destaca el presidente del Clúster TIC, Antonio del Corral. "No solo eso, es un escaparate continuo de soluciones digitales para los sectores económicos, la innovación universitaria y centros tecnológicos", añade.

La instalación del CSA, de 5.000 metros cuadrados de superficie, se rehabilitó durante un año y medio según el diseño del arquitecto coruñés Carlos Pita con una inversión de 5,2 millones de euros, 4,8 a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Tiene un amplio atrio central para usos versátiles, salas para experimentación y exhibición de prototipos y proyectos tecnológicos, oficinas para las empresas instaladas, un espacio de coworking y una nave central elevada bajo una grúa pórtico amarilla que parece sostener la cubierta, un homenaje simbólico al pasado industrial del edificio.

Un Consello de Goberno de la UDC celebrado en el Centro de Servicios Avanzados.

"Estamos trabajando activamente con empresas TIC y audiovisuales para consolidar no solo la actividad en el CSA sino en el Galaxy LAB, en el centro formativo, en la incubadora de empresas de alta tecnología que aspiramos a implantar y en los platós audiovisuales que tendrá el complejo. El trabajo es conjunto y la Universidad debe erigirse en ese ámbito en el líder en materia de investigación científico-tecnológica", defiende el rector de la UDC, Ricardo Cao.

Impulsores y administraciones

La UDC y el Clúster TIC han sido los promotores principales de la Ciudad de las TIC, un proyecto que tuvo su semilla en octubre de 2018 y su objetivo puesto en el desarrollo del "talento tecnológico" local y gallego, como resaltaron las instituciones y los promotores el día de la inauguración de la primera nave reformada en el complejo industrial de Pedralonga. Xunta y Concello bendijeron desde el primer momento la Ciudad de las TIC y hoy resaltan la importancia del funcionamiento del CSA.

Un dron en el espacio del ITG en el Centro de Servicios Avanzados de la Ciudad de las TIC.

La Xunta pone de relieve el posicionamiento de Galicia "en el mapa tecnológico" gracias a la Ciudad de las TIC y los más de 15 millones de inversión destinados al levantamiento del CSA, la constitución de Pedralonga Estudios, el Galaxy Lab y el proyecto de formación digital. "Estamos ante el desafío de no demorar el desarrollo de todo lo que queda por abordar, que es mucho. Determinadas empresas ya están a la espera de espacios acondicionados para su implantación, la nueva sociedad para la gestión del conjunto de la Cidade das TIC es ahora el elemento clave para acelerar el proyecto, impulsando esas nuevas edificaciones e infraestructuras para la implantación empresarial", resume el Gobierno autonómico, que califica el polo como "macroproyecto de Galicia".

El Concello, por su parte, admite que trabaja en estos momentos con la UDC en la constitución de la sociedad gestora para "darle un nuevo impulso" a la Ciudad de las TIC "como polo tecnológico de Galicia". Más que analizar la actividad realizada hasta ahora, enfoca el futuro: "Esperamos que en los próximos años el proyecto siga creciendo. La consecución de la Aesia [Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial] para la ciudad supondrá un salto relevante en la apuesta municipal por el sector TIC", juzga el edil de Planificación Estratéxica, José Manuel Lage.

Drones, platós y centro de formación

Otra de las instalaciones que tiene activas la Ciudad de las TIC es el Galaxy Lab, producto de un acuerdo entre la UDC y el ITG, que es un centro de excelencia dedicado a la investigación en el ámbito de la movilidad urbana aérea mediante el uso de drones.

Equipamiento tecnológico en el Galaxy Lab. Quincemil

La Xunta, por su parte, ha sacado a concurso la redacción del proyecto para construir en Pedralonga un centro de formación especializado en nuevas ocupaciones relacionadas con la transición verde y digital, en el que prevé invertir más de 2,4 millones.

El sector audiovisual tendrá en la Ciudad de las TIC otro núcleo de actividad. La Diputación Provincial de A Coruña promueve la construcción, ya en marcha, de un gran plató inmersivo para concentrar grabaciones y rodajes para profesionales gallegos y nacionales. Otros dos platós, aún en proyecto, son impulsados por el conjunto de empresas audiovisuales gallegas que constituyeron este año la sociedad Pedralonga Estudios.

La sociedad gestora, pendiente

La Ciudad de las TIC aún no tiene gestión, o se gestiona sola en el sentido de que no se detiene sino que desarrolla diariamente su actividad. Pero hace falta un órgano gestor, un instrumento que canalice trámites y acciones que, entre otras cosas, sirva para asegurar las inversiones necesarias para que el complejo siga creciendo, toda vez que la Ciudad de las TIC, según la comisión municipal creada hace dos años, tiene un coste de unos 60 millones de euros.

La UDC y el Concello de A Coruña aprobaron en su Consello de Goberno y en su Pleno, respectivamente, su participación en una sociedad gestora con un capital de 660.000 euros (la administración local participa con el 51%, la Universidad con el 49%), pero ha pasado un año y esa sociedad aún no está constituida.

Edificio del Centro de Servicios Avanzados de la Ciudad de las TIC. Quincemil

Los estatutos de esta entidad, conformados también hace un año, van a ser reformulados, según ha podido saber Quincemil, con el fin de modificar el papel que debe tener la UDC en el aprovechamiento de los recursos generados por la Ciudad de las TIC.

Otra asignatura pendiente es conocer qué va a pasar con las demás naves de la antigua fábrica de armas que no se han reformado, dado que varias empresas tecnológicas han expresado su intención de poder instalarse allí. No es raro, de hecho, que todos los meses el complejo reciba visitas de representantes de compañías nacionales y internacionales que no se han mostrado indiferentes al potencial que atesora el polo tecnológico de A Coruña.