Es oficial: la DGT introduce una norma nueva que afecta a todos los conductores desde el 1 de octubre

El pasado 1 de octubre entró en vigor una modificación del Reglamento General de Circulación (RGC), de ámbito nacional, que introduce novedades que afectan por igual a todos los conductores españoles.

Con la llegada del invierno cada vez más cerca, uno de los cambios cobra especial relevancia, ya que está relacionado con la circulación en condiciones de nieve, una situación habitual en algunas zonas de Galicia.

La DGT avisa: la norma ya en vigor en España

Aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, la modificación de la Ley de Tráfico pone el foco en la seguridad vial, especialmente a la hora de circular con nieve y de utilizar los carriles de emergencia.

"En autopistas y autovías, estará prohibido adelantar cuando la circulación se vea dificultada por la nieve y habrá que dejar libre el carril izquierdo para vehículos de emergencia y quitanieves", explica la Dirección General de Tráfico.

En caso de retención, "cuando los vehículos circulen a paso de peatón o estén detenidos, deberá orillarse para dejar espacio libre para un carril de emergencia que permita el paso de servicios prioritarios".

En vías de dos carriles, los vehículos deberán orillarse a ambos lados, dejando el espacio central libre; por otro lado, en vías de tres carriles, los vehículos situados en el carril izquierdo se orillarán a la derecha, mientras que los que circulen en el central y derecho se orillarán a la derecha.

Por último, y no por ello menos importante, el departamento que dirige Pere Navarro introdujo desde el 1 de octubre cambios en los límites de velocidad al adelantar a vehículos inmovilizados. Esto es lo que establece la normativa:

"Los vehículos que rebasen a otros inmovilizados ya sea por accidente, avería, labores de auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deben dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía".

Nuevas normas para los conductores de moto

Motorista Shutterstock

En lo que respecta a los conductores de moto, los guantes de protección pasan a ser obligatorios en vías interurbanas.

"La medida busca reforzar la protección de las manos, una de las partes del cuerpo que queda más expuesta en una caída. Los guantes específicos para moto incorporan protecciones y materiales diseñados para reducir el impacto", explica Motocard.

En materia de seguridad vial, las principales novedades para los conductores de moto también incluyen: