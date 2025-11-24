Confirmado por la DGT: el spray que debes llevar en el maletero del coche para evitar una multa de 200 euros

Tener coche otorga una gran sensación de libertad. Te permite viajar a donde quieras, sin estar atados a los horarios del transporte público, y facilita organizar los trayectos según tus necesidades.

A pesar de las ventajas, tener un coche conlleva varias responsabilidades, tanto económicas como legales y de mantenimiento. En 2026 será obligatoria la baliza V-16, pero actualmente Tráfico exige llevar un spray en el maletero.

El spray que exige la DGT en el maletero del coche

Conducir implica riesgos de pinchazos en carretera, que pueden provocar accidentes y daños en el vehículo. No se debe conducir con una rueda pinchada, y si se hace por emergencia, se debe ir despacio y con precaución.

En estos casos, la Dirección General de Tráfico (DGT) exige llevar una rueda de repuesto o, en su defecto, un kit antipinchazos, que permite sellar el neumático y solucionar el problema hasta que se puede realizar el cambio de rueda.

Tal y como recoge el Reglamento de Circulación, los vehículos de motor deben llevar: "Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo".

El kit antipinchazos es una herramienta muy útil, ya que permite reparar de forma rápida y eficaz un pinchazo en la rueda. Este kit se compone de un bote con espuma sellante y un compresor.

Además, su uso es realmente sencillo, a diferencia del cambio de rueda, que puede complicarse si no se cuenta con conocimientos ni herramientas. Para utilizarlo, solo hay que conectar el compresor a la botella del sellador y la manguera a la válvula del neumático.

Después, se enciende el compresor para inyectar el líquido sellador, que tapa el pinchazo mientras infla la rueda. Una vez inflada, es recomendable mover el coche ligeramente para asegurar una distribución uniforme del sellador.

Llevar una rueda en el maletero puede resultar poco práctico para la mayoría, pero el kit antipinchazos es una alternativa viable. No contar con ninguno de los dos podría acarrear una sanción económica de 200 euros.

Con la llegada de la Navidad, los desplazamientos aumentan considerablemente, lo que eleva el riesgo de pinchazos. Por ello, es importante ser previsores y llevar este kit en el maletero para evitar contratiempos.

Este equipo puede adquirirse en cualquier taller mecánico o a través de Internet, con una amplia gama de precios y modelos según las necesidades de cada conductor. No olvides guardarlo en el maletero si quieres evitar un susto y una multa de 200 euros.