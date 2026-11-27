Amancio Ortega compra por 100 millones el edificio que alberga la mayor tienda de Zara en Portugal

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha adquirido a través de su brazo inversor Pontegadea un edificio en Lisboa por más de 100 millones de euros, que alberga la tienda más grande de Zara en Portugal, según informa el diario portugués 'ECO'.

El inmueble tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados y consta de cuatro plantas, con accesos desde la plaza de Rossio y la plaza de Figueira. Se trata de la mayor transacción de un establecimiento comercial realizada hasta la fecha en Lisboa.

La operación realizada en el país luso por Ortega se suma a la reciente adquisición de la torre de apartamentos de lujo 'The Sinclair' en el exclusivo barrio de Gold Coast, en Chicago (Estados Unidos), por un importe que supera los 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros), según adelantó el portal inmobiliario especializado 'CoStar News' y confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.

La transacción supone la operación residencial multifamiliar de mayor cuantía registrada en Chicago desde que el propio empresario español comprara otra torre en la ciudad hace más de tres años

El inmueble, ubicado en el número 1201 de North LaSalle Drive, cuenta con 35 plantas y alberga un total de 390 viviendas.

El fundador y primer accionista de Inditex ha ingresado este año un total de 3.234 millones de euros en concepto de dividendos, por encima de los 3.104 millones que percibió por este concepto el año pasado.

Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.