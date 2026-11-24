La Xunta de Galicia ha sacado a licitación las obras para derribar una edificación residencial construida ilegalmente en suelo rústico en Ledoño, en el municipio coruñés de Culleredo. La actuación cuenta con un presupuesto de 117.831 euros y permitirá a la Administración autonómica ejecutar la demolición después de que los responsables de la construcción no atendiesen las órdenes dictadas para restituir los terrenos a su estado original.

La intervención será asumida por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que había declarado ilegalizables las obras al haberse ejecutado en suelo rústico. El organismo autonómico ordenó a los promotores que procediesen al derribo de la edificación y devolviesen la parcela a su situación anterior.

Sin embargo, los responsables no cumplieron la resolución administrativa. Ante esta situación, la APLU llegó a imponerles hasta cinco multas coercitivas con el objetivo de forzar la demolición voluntaria, aunque ninguna de estas medidas consiguió que se ejecutase la orden.

Agotada esta vía, la Xunta ha decidido intervenir directamente y acometer los trabajos de forma subsidiaria. Esto significa que será la propia Administración autonómica la que contrate y ejecute el derribo, aunque posteriormente repercutirá los costes de la actuación sobre los promotores de la construcción ilegal.

Las empresas interesadas en realizar los trabajos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de diciembre. El presupuesto de licitación asciende a 117.831 euros.