La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en el acto Construíndo Galicia. Xunta

Los jóvenes gallegos tendrán voz en el observatorio de vivienda de la Xunta

La Xunta pretende "dar voz" a la juventud en el observatorio gallego de vivienda mediante la incorporación a este foro de la Dirección Xeral de Xuventude. El objetivo es que los jóvenes participen en la planificación de las políticas públicas del Gobierno gallego en este ámbito.

"Es importante que entre la juventud", ha destacado la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en declaraciones a los periodistas recogidas por Europa Press en las que ha anunciado esta decisión. Allegue estaba acompañada por los titulares de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos; y Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

Los tres han presidido el acto de presentación de los proyectos ganadores del concurso de ideas para construir vivienda pública y residencias juveniles en Salgueiriños, Santiago, y Elviña, A Coruña. La plataforma de contratos de Galicia publicó en enero estos concursos para la construcción de 244 y 168 viviendas públicas, respectivamente.

El acto celebrado este martes ha sido similar al organizado por la Xunta hace dos meses para entregar las llaves de pisos de promoción pública, subiendo al escenario a los adjudicatarios.

Los responsables de Vivenda y Xuventude, en esta ocasión, han participado en una charla con un beneficiario del 'Bono Emancípate', un usuario de una residencia juvenil, una persona que recibió una ayuda para adquisición de vivienda en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y otra a la que se otorgó una vivienda de protección para menores de 36 años.

El objetivo de esta iniciativa era "conocer de primera mano experiencias concretas de las múltiples ayudas de la Xunta".

Allegue, por otro lado, ha precisado que la Dirección Xeral de Xuventude será la que se incorpore al observatorio y determinará "qué organizaciones (representativas de la juventud gallega) forman parte". La conselleira de Vivenda presidió este martes la última sesión de 2026 del observatorio de vivienda en Galicia, dando cuenta de los presupuestos de la Xunta para el próximo año.

Proyectos ganadores

El encuentro también ha servido para presentar los proyectos ganadores del concurso de ideas para la construcción de vivienda pública y residencias juveniles en Salgueiriños y Elviña, diseñados respectivamente por los estudios Temperaturas Extremas Arquitectos S.L.P (formado por Atxu Anman Alcocer, Andrés Cánovas Alcaraz y Nicolás Mauri González de Mendoza) y la UTE IP-MAM (formada por los estudios Irisarri-Piñera y Pablo Menéndez).

Los arquitectos Jesús Irisarri y Andrés Cánovas participaron en representación de los equipos durante el acto, al que también asistieron representantes de los otros cuatro estudios finalistas. "El plazo que tienen para presentar el proyecto básico es de tres meses", señaló Allegue, que añadió que el objetivo es que "sea una realidad en 2029-30".

Salgueiriños, de esta forma, contará con una residencia juvenil de 150 plazas y 244 viviendas de promoción pública, mientras que en Elviña habrá una residencia de 150 plazas, 150 alojamientos compartidos para menores de 36 y 170 pisos de promoción pública.

La Xunta ha invertido 4,8 millones de euros para el concurso de ideas, mientras que el total estimado tanto para Salgueiriños como para Elviña ronda los 50 millones de euros, según los datos proporcionados por la conselleira de Vivenda.

Los pisos, por otro lado, serán "seguramente serán adjudicadas en régimen de alquiler", aunque es algo que dependerá "de las necesidades" y de las viviendas en construcción. Los alojamientos compartidos sí se adjudicarán en alquiler.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, por su parte, ha avanzado que "en las próximas semanas seguramente" la Xunta presentará "una propuesta ambiciosa para dar respuesta" a la "problemática" de acceso a residencias: "Es una cuestión que está encima de la mesa del presidente, lo estamos estudiando de forma trasversal y lo tenemos claro".