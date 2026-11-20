Así es por dentro el edificio de A Coruña de más de un siglo que la Xunta reforma para alquiler social

Una de las antiguas ruinas de la calle San Andrés, en A Coruña, enfila la línea de meta de su conversión en un edificio totalmente recuperado para ser habitado. El número 88, adquirido por la Xunta de Galicia en 2022 para ser rehabilitado como vivienda de alquiler social, avanza su obra de tal manera que a finales de enero de 2027, según las previsiones, estará finalizada.

Una gran lona con la imagen de una colorida Torre de Hércules en el frente y andamios a un lado y detrás protegen el inmueble y esconden su obra. Este viernes ha abierto la puerta a una visita de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que ha podido hacerse una idea de cómo serán los cuatro pisos que pronto ocupen vecinos de menos de 36 años.

Cada vivienda tiene dos habitaciones y la de la cuarta planta, la más alta, se distribuye en forma de dúplex. El edificio cuenta con ascensor y trasteros en el fondo de la planta baja.

Galerías de una vivienda del edificio rehabilitado de San Andrés. Quincemil

Citanias ejecuta la rehabilitación desde junio de 2025, explicada por los responsables de un proyecto que ha recuperado un inmueble construido en torno a 1880 que estuvo durante décadas deshabitado y con serio deterioro. Los propietarios lo ofertaron dentro del programa Rexurbe de la Xunta, con el que el Gobierno gallego ha comprado edificios en mal estado de los cascos históricos para reformarlos y destinarlos a alquiler asequible.

Lo que será un cuarto de estar en una de las viviendas del edificio de San Andrés. Quincemil

"En la obra no se pudo conservar toda la estructura y en el interior se reforzaron los muros originales. Se cimentó de nuevo y se trató de mantener todo lo que hemos podido, replicando las galerías y carpinterías exteriores, con acabados de cal", se explicó durante la visita.

La reforma ha costado dos millones de euros, según cifró Martínez Allegue, "contenta" por la evolución de la obra pública. La conselleira recordó que las cuatro viviendas ya han sido sorteadas, solo falta saber a qué inquilino le corresponde cada una.

Técnicos y cargos públicos en la segunda planta del edificio de San Andrés. Quincemil

Allegue estima que "en febrero o marzo" las familias podrían ocupar ya sus pisos, al haber finalizado la obra en enero. "Queremos que se asiente gente joven en los barrios históricos con el fin de revitalizarlos", dijo la titular de Vivenda.

Buhardilla del dúplex del edificio de San Andrés, en A Coruña. Quincemil

"Es una obra complicada", dijeron los técnicos asistentes, "muy logística, por la ubicación, por las dimensiones del edificio, la medianera, el tráfico". "El resultado merece la pena", destacó la conselleira tras caminar por el dúplex y la segunda planta. Estimó los alquileres "entre 100 y 300 euros mensuales".

Otra rehabilitación pendiente

La Xunta compró dos edificios viejos en A Coruña en 2022 dentro del programa Rexurbe, el primero en la Ciudad Vieja y el segundo el de la calle San Andrés.

Lona que cubre el edificio que se recupera en la calle San Andrés. Quincemil

El de la calle Santa María, junto a la Colegiata, no ha iniciado la obra, aún sin adjudicar, ya que es necesario realizar antes un estudio arqueológico del inmueble y la parcela.