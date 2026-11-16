La construcción de vivienda en A Coruña crece un 26% en los primeros nueve meses del 2026

Los visados para construcciones de nuevas viviendas en A Coruña han aumentado un 26,65% en los primeros nueve meses de este año, superando por primera vez en siete años la barrera de 400 nuevos inmuebles visados en el municipio en este periodo. De acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Colegio de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), de enero a septiembre se visaron 461 nuevas viviendas frente a las 364 del mismo periodo del año pasado.

Además, según estos mismos datos, la ciudad de A Coruña concentra el 24,35% de las nuevas edificaciones de la provincia, que suman un total de 1.893 con un incremento del 31,10%.

La radiografía de la entidad señala también una caída leve en los expedientes de obras que incluyen nuevos proyectos y rehabilitaciones y un avance sólido en el Presupuesto de Ejecución Material.

En cuanto a las primeras, el total de obras visadas en la ciudad herculina en estos nueve meses ha caído un 3,19% con 182 expedientes. En la provincia la caída es del 1,67%, con 1.237 obras.

Y sobre los presupuestos, el Coatac cifra en 363 millones de euros la ejecución de los expedientes de obras visados en este periodo. De media, cada iniciativa inmobiliaria tiene un presupuesto de ejecución material medio de 293.726 euros, con un avance del 19,96%.

Propuestas

Carlos Mato, presidente del Colegio, ha apelado a la colaboración público-privada con un Pacto por la Vivienda estatal similar al existente en Galicia.

"La Administración por sí sola no podrá resolver este problema", ha asegurado en declaraciones difundidas por el Colegio.

Mato ha advertido también que "el problema de la vivienda no se resuelve de un día para otro; las medidas a implementarse tardan un tiempo en comenzar a generar efectos que pueda notar la población" por lo que plantea "reforzar la colaboración público-privada y garantizar la dotación de presupuestos estables y suficientes para políticas de vivienda de las distintas administraciones".

De manera paralela, el presidente pide a la Administración que escuche al sector porque "de ahí surgirán ideas para solventar un problema que parece crónico".

"Para corregir el déficit estructural del mercado hay que aumentar la construcción de vivienda tanto en venta como en alquiler" ha subrayado antes de demandar trámites de licencias más ágiles y la reducción de plazos administrativos y burocráticos para la concesión de licencias de obras y la tramitación de proyectos.

Asimismo, ha asegurado que "fomentar la rehabilitación energética, funcional y de accesibilidad de los edificios antiguos debe servir para ampliar y mejorar el parque de viviendas a disposición de la población".

A corto plazo, el Coatac augura un "buen momento" para el sector.

En palabras de Mato, "todos los protagonistas de nuestro sector, incluidas las Administraciones, parecen estar concienciados en la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso implica poner todos los medios para dinamizar un sector estratégico" que necesita "abordar con rigor y seriedad la falta de mano de obra" y un aumento de precios de los materiales que liga al aumento del coste de la vivienda.