Bloques de pisos en la plaza de Pontevedra, en el Ensanche de A Coruña. Quincemil

La crisis del alquiler en A Coruña: 6 de cada 10 pisos desde 1.000 euros, ni el 7% por menos de 700

Vivir de alquiler en A Coruña es caro. Esta generalidad de alcance nacional la reflejan no pocas estadísticas y la dificultad cada vez mayor de acceder a la vivienda es el pilar que ha sostenido este miércoles la convocatoria de huelga general en el país. Ver los datos asusta, pagar el alquiler ahoga.

En prácticamente todos los barrios. Aunque la renta bruta media de los distritos de una ciudad como A Coruña presenta diferencias que separan a los barrios ricos de los pobres, según el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE, arrendar un piso en unas zonas y en otras apenas refleja distinciones.

Más de 16.000 euros de renta media separan a los residentes de los barrios más desahogados (Ensanche y Juan Flórez) de aquellos que viven donde se pasan más apuros (Os Mallos y Agra do Orzán), de acuerdo con esa estadística. Pero tanto en una zona como en otra el precio mínimo que se pide por un alquiler es el mismo, 800 euros mensuales.

Con el Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia como referencia, se advierte la alarmante escalada de precios: hace diez años el importe medio de la renta mensual de un contrato de alquiler en A Coruña en el mes de septiembre era de 427,6 euros; una década después alcanza los 734,4 euros, un 71,7% más.

No ha sido el pico más alto de precio el del pasado septiembre, dos meses antes se llegó a los 751,9 euros de media. Los valores se han contenido levemente desde que la ciudad tiene la declaración de zona de mercado residencial tensionada, una condición que limita los precios de los arrendamientos pero que ha tenido una consecuencia no deseada: la caída de los contratos.

Momento de una manifestación de la huelga general este miércoles 11 de noviembre en A Coruña. Quincemil

Una pérdida preocupante de oferta que en gran medida se explica por la preferencia de los propietarios por retirar sus viviendas del mercado de alquiler y ponerlas a la venta, así como pasar de la modalidad de arrendamiento de larga duración al de temporada. De 850 fianzas que se firmaban hace cinco años se ha pasado a 425 en la actualidad, la mitad según la misma fuente.

Oferta y precios

Otra referencia estadística usada habitualmente para comprobar la evolución de la oferta y de los precios es el portal inmobiliario Idealista. El miércoles, día en que se convocó la huelga general, había 217 anuncios de alquiler residencial en A Coruña, de los que el 40% (88) eran de larga estancia y el 60% (129) de temporada.

Seis de cada diez anuncios piden 1.000 euros o más al mes. Son 131, el 60,3%, un grupo en el que solo 30 ofrecen pisos de entre 60 y 80 metros cuadrados, superficie estándar para una pareja o un matrimonio con uno o dos niños.

Sobre el mismo número de anuncios, 217, solo se encuentran en A Coruña 14 viviendas con el alquiler a 700 euros o menos, el 6,4%; la de mayor superficie es de 84 metros cuadrados, la de menor un estudio de 35.

Los alquileres por barrios

Ensanche-Juan Flórez, distrito con la renta bruta media más alta según el INE, aparece en 43 anuncios de alquiler en Idealista. Los precios más asequibles son pisos de una habitación en A Falperra y San Andrés de 45 y 65 metros cuadrados por 750 y 800 euros. Por encima de los 1.000 euros hay viviendas de dos habitaciones en torno a Juan Flórez que no tienen ascensor. El tope lo marcan dos pisos de más de 150 metros por los que se piden más de 2.200 euros.

Vivir de alquiler en Monte Alto-Zalaeta-As Atochas está al alcance de quien pueda pagar entre 700 y 2.600 euros mensuales, desde modestos pisos con y sin ascensor a modernas viviendas en plantas altas o en áticos con vistas. En torno a los 1.000 euros de entre 55 y 100 metros cuadrados.

Ciudad Vieja y Pescadería o centro, con la mitad de sus anuncios sin ascensor, solo ofrece un bajo de 37 metros por menos de 700 euros; por viviendas de menos de 60 metros se llegan a pedir 950 y 1.200 euros; y domicilios en calles peatonales no bajan de los 1.500 euros.

Andamios en un edificio del Ensanche. Quincemil

En Someso y Matogrande, con menos de una veintena de ofertas, solo se encuentran tres pisos por menos de 800 euros. El más caro es una segunda planta sin ascensor con cuatro habitaciones y 1.800 euros de arrendamiento. Pero solo 7 de los 17 anuncios en esta zona son de larga duración.

Esta es una condición que presentan pocas de las viviendas que se ofrecen en otros barrios, donde prima el alquiler de temporada. En Os Castros-O Castrillón los precios van de 700 a 1.400 euros, extremos que se anuncian para estancias cortas.

Cuatro Caminos-A Cubela, zona donde se construye, se han reformado edificios y recuperado solares que han disparado los precios de venta, vivir de alquiler cuesta entre 1.000 y 1.600 euros; la mayoría son pisos amplios que superan los 100 metros cuadrados.

En Os Mallos y Agra do Orzán, barrios con alta densidad de población, se anuncian pocos alquileres. Los más baratos son de 700 y 750 euros, los más caros de 1.040 y 1.800, y la mitad no tienen ascensor.

Edificio en construcción en el barrio de Xuxán, en A Coruña. Quincemil

Para vivir en Riazor-Visma, zona con nuevas obras terminadas y una gran urbanización en marcha, el anuncio más asequible pide 900 euros de alquiler y hasta 2.000 y 2.500 euros por plantas altas o áticos, el primero de temporada.

Eirís y As Xubias, con solo siete anuncios, el alquiler no baja de 750 euros y por un chalé de 545 metros con garaje se piden 2.700.

Habitación, garaje, trastero

El encarecimiento del mercado inmobiliario alcanza la simple habitación de una vivienda. Idealista presenta 206 ofertas de cuartos en alquiler en toda la ciudad herculina. Solo cuatro bajan de 200 euros y solo dos superan los 650. La mayor parte de anuncios especifica que facilita habitaciones para estudiantes o trabajadores desplazados de sus lugares de origen.

Idealista también incluye el alquiler de plazas de garaje en sus servicios, de 25 a 200 euros al mes en todos los barrios. La oferta de trasteros es más reducida, 45 anuncios, de entre 20 y 250 euros mensuales, parte de ellos ubicados en bajos que se han transformado en espacios de almacenaje.