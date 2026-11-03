El precio de los alquileres en A Coruña modera su incremento pero sube un 3,9% en octubre

Las estadísticas reflejan las subidas y bajadas de las tendencias. En materia de vivienda, en A Coruña, donde los alquileres se han limitado desde la declaración como zona tensionada desde el verano de 2025, los precios se han orientado hacia una cierta estabilización que ha frenado su alarmante incremento, lo que no impide que siga siendo más caro pagar un arrendamiento residencial.

Si se toma como referencia un estudio reciente publicado por el portal inmobiliario Idealista, se advierte que en A Coruña se ha registrado en el mes de octubre un aumento interanual del 3,9% en el precio del alquiler. Es un incremento lejano, no obstante, al registrado en otras capitales de provincia que recoge el mismo informe.

Hasta 49 capitales españolas analizadas han tenido en octubre subidas respecto al mes del año anterior, con solo dos excepciones: Lleida (-1,3%) y Bilbao (-1%).

El mayor incremento interanual es el de Huesca (19,7%), seguida de Huelva (13,1%), Palencia (12,7%), Pontevedra (12,5%), Castellón (12%) y Ciudad Real (11,1%). Toledo (11%), Oviedo (10,9%), Soria (10,5%) y Cuenca (10,3%) completan el grupo de ciudades en las que el alquiler ha subido a doble dígito.

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país, con la excepción de Bilbao, ha sido alcista: el alquiler sube en Palma (7,6%), Alicante (5,6%), Málaga (5,4%), Madrid (4,5%), Valencia (4,2%), Sevilla (3,3%), San Sebastián (1%) y Barcelona (0,3%).

El aumento registrado en A Coruña es mayor al compararse con los precios de octubre del año pasado, en cambio la variación trimestral es del 1,7% y la mensual, del 0,9%, lo que muestra una moderada tendencia al alza del precio de alquiler.

Según el mismo informe, el máximo histórico en la ciudad se ha dado en octubre de 2026, con el metro cuadrado a 11,5 euros.

Cambio de modalidad

Cuando se cumplió un año de la declaración de A Coruña como zona tensionada, la alcaldesa, Inés Rey, destacó la "tendencia descendente" de los precios, aunque reconoció que la medida en su primer año (se aplicará durante tres) "no ha resuelto el problema" de los elevados arrendamientos.

Al cierre de 2025, el alquiler residencial costaba un 5,3% más en A Coruña, mientras que el incremento a la altura de octubre de este año se reduce hasta cerca del 4%.

Pero una consecuencia que ha causado la zona tensionada en la ciudad ha sido la reducción del número de contratos de alquiler, ya que ha habido propietarios que han optado por retirarlos del mercado de larga duración para hacerlos de temporada o han decidido directamente poner sus viviendas a la venta.

País, provincias y comunidades

A escala nacional, octubre se cerró con una subida interanual del precio del alquiler en España del 5,6% y se establece en 15,1 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un descenso del 1,1% en tasa trimestral mientras que con respecto al último mes el precio ha subido un 0,1%.

El precio del alquiler aumenta en 48 de las 50 provincias españolas en el último año, con la subida de Huesca (12,1%) a la cabeza, de acuerdo con el estudio de Idealista. En A Coruña creció un 2,6%, el más bajo de Galicia (un 7% en Lugo y Pontevedra y un 7,7% en Ourense).

Por comunidades, todas experimentan subidas en sus rentas desde octubre del año pasado. Castilla-La Mancha (8,5%) lidera los incrementos, seguida de Aragón (8,4%), Asturias (8,1%), Cantabria (7%), Castilla y León (6,4%), Andalucía (6,3%) y la Comunitat Valenciana (6,1%). El de Galicia es del 4,6%.