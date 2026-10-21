Reformas y proyectos inmobiliarios reactivan Cuatro Caminos, en A Coruña: "Es un segundo centro"

Inmueble que se rehabilitará en Puga y Parga y edificio ya reformado en Fernández Latorre, en Cuatro Caminos. Quincemil

La recuperación de los números 24, 26 y 28 de la avenida Fernández Latorre. La rehabilitación del edificio del antiguo Banco Pastor en una esquina de la misma calle. La construcción de un bloque de viviendas de lujo en el cruce de Alcalde Pérez Ardá con la ronda de Outeiro. La culminación de una gran reforma en un inmueble abandonado frente al hotel Plaza donde ahora se venden pisos por más de un millón de euros.

Estos ejemplos, y hay más, ponen de manifiesto el tirón inmobiliario que ha experimentado el entorno de la plaza de Cuatro Caminos en los últimos años. Nuevas edificaciones o rehabilitaciones reafirman la condición de este ámbito como "zona demandada", señalan agencias inmobiliarias, por la variedad de servicios existentes.

Pero también apuntan que esta acumulación de obras de importancia, la mayor parte destinada al mercado de la compraventa, es "una coincidencia en el tiempo" que no responde a un bum inmobiliario masivo.

"Cuatro Caminos es un segundo centro", considera Belén Pita, de la agencia Urbeko, ubicada en el barrio. "Eso ya se decía antes, pero se nota más ahora. Está bien comunicado con los accesos a la ciudad y con la parte más céntrica. Tiene mucho servicio, comercio, hostelería, grandes superficies comerciales".

"Es una zona cómoda para vivir para perfiles amplios", evalúa Pita. "Atractiva para gente joven y para gente mayor que también tiene residencia en concellos del entorno".

Fachada en obras del edificio Montevideo, en Alcalde Pérez Ardá. Quincemil

Estas ventajas las destaca también el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, que indica que las obras que ahora y últimamente se localizan en este ámbito "llevan mucho tiempo", al tratarse de rehabilitaciones en inmuebles grandes.

"El centro más céntrico de la ciudad está saturado, por eso la población se desplaza a barrios más alejados o periféricos. Cuatro Caminos tiene buenas conexiones con muchos barrios y comercio variado", señala la presidenta del colegio, Patricia Vérez.

Precios altos

Más de un millón de euros por una vivienda de 160 metros cuadrados con tres dormitorios en Fernández Latorre. Entre 450.000 euros y un millón por un piso nuevo en el edificio Montevideo de Pérez Ardá. Cerca de 800.000 euros por una de las viviendas del reformado inmueble que albergaba el Banco Pastor.

¿Es Cuatro Caminos una milla de oro similar al pleno centro de A Coruña? La presidenta del Colegio de Agentes Inmobiliarios considera que “los precios altos de la construcción y la rehabilitación” se dan en muchas obras repartidas por la ciudad, no solo en las localizadas en este barrio.

Recreación virtual de una vivienda en el edificio del antiguo Banco Pastor. Residencial Cuatro Caminos Excent

"La subida de los precios de los materiales de construcción y la falta de mano de obra han encarecido el sector a nivel general", asegura Vérez.

Recuperaciones y abandonos

El atractivo de Cuatro Caminos lo realzan las promotoras inmobiliarias que actúan en la zona. Lo está haciendo Puerta de Aires con la reforma de un edificio en el número 1 de Puga y Parga, también con viviendas grandes pero aún sin precios.

"Una ubicación que combina la tradición de uno de los barrios más reconocibles de la ciudad con las ventajas de un entorno urbano renovado y pensado para las personas. Su situación, en una calle reurbanizada con prioridad peatonal, permite disfrutar de espacios más cómodos para pasear y moverse a pie, sin renunciar a la actividad comercial y a los servicios que caracterizan esta zona", resume en un párrafo la promoción de esta rehabilitación.

Ático modular instalado en un edificio reformado de Cuatro Caminos. Quincemil

Los bloques residenciales construidos en los últimos años en Tabacos, muy cerca, o la instalación de una vivienda modular industrializada en lo alto de un edificio de la misma plaza de Cuatro Caminos, también ponen de relieve el impulso residencial que ha adquirido la zona.

El inmueble en cuyo bajo está la conocida cafetería Delicias fue subastado a finales del año pasado, y otro edificio en Marqués de Amboage espera rehabilitación a cargo de otra promotora con obras en el entorno.

Son otros dos ejemplos de posibles nuevas intervenciones inmobiliarias en este entorno. Aunque cabe apuntar también que no siempre proyectos de estas características han salido adelante o se han encontrado con eternos obstáculos en su desarrollo, como ha ocurrido con edificios en la avenida de Oza y en Ramón y Cajal donde lonas o andamios dan muestra del abandono en el que han caído desde hace muchos años.