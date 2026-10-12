Andrés, abogado: "Te van a devolver hasta 1.163 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026"

Ya está en vigor el nuevo decreto de vivienda. Publicado el pasado 8 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el texto introduce varios cambios que podrían empezar aplicarse a partir de 2027.

Una de las medidas más destacadas del Real Decreto-ley 29/2026, de 8 de octubre, es la posibilidad de que los inquilinos se deduzcan hasta 11.630 euros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

No hay límite de edad, "da igual que tengas 90 años"

En materia fiscal y tributaria, el artículo 6 contempla una deducción del 10% en el IRPF para determinados inquilinos con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales.

En este sentido, Europa Press explica que la base máxima de la deducción será de 11.630 euros cuando la base imponible no supere los 23.007,20 euros y se irá reduciendo para quienes se sitúen entre esa cantidad y los 33.007,20 euros.

"Por fin podremos deducirnos el alquiler que pagamos en la renta en toda España. Te van a devolver en renta hasta 1.163 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026", celebra Andrés Millán, más conocido en redes sociales como @lawtips.

El abogado de TikTok explica que las personas que tengan una vivienda alquilada podrán beneficiarse de una deducción de hasta el 10% en el IRPF. "Hay límite de renta, pero se mira la base imponible, no el sueldo bruto".

Por tanto, "hasta 23.000 euros te aplicas entera la deducción y luego, de 23.000 a 33.000, se va reduciendo progresivamente; pero 33.000 euros de base imponible son unos 37.000 de sueldo bruto, o sea que puedes ganar más de lo que parece".

Andrés Millán aclara que no hay límite de edad, "da igual que tengas 90 años". Eso sí, "ni tú ni tu familia podréis tener otra vivienda a menos de 50 kilómetros en alquiler". Además, "si tu comunidad autónoma ya tiene otra deducción al alquiler, es compatible con esta".

En el caso de Galicia, existen deducciones autonómicas en el IRPF por el alquiler de una vivienda.

Los menores de 35 años pueden desgravar el 10% de las cantidades pagadas durante el año, con un límite de 300 euros, mientras que para las familias con dos o más hijos menores, el porcentaje sube al 20% y un límite máximo de 600 euros.

Reducciones fiscales para los caseros

El nuevo decreto de vivienda también fija reducciones fiscales para los arrendadores. El límite se fija hasta el 100% para aquellos que rebajen el precio del alquiler más de un 5% respecto a la última renta del contrato anterior y cumplan los requisitos establecidos.

Según Europa Press, la reducción será del 95% si la vivienda está en una zona de mercado residencial tensionado y el inquilino tiene entre 18 y 35 años; del 90% si está en una zona tensionada; del 85% si el arrendatario tiene entre 18 y 35 años, y del 70% en los restantes casos previstos por la norma.