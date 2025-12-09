La Xunta insiste en la que la zona tensionada de alquiler de A Coruña "no funciona"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareciendo ante los medios de comunicación. David Cabezón - Xunta de Galicia.

"La declaración de zona tensionada en A Coruña continúa demostrando su escasa eficacia". Esa sigue siendo la valoración de la Xunta tras conocerse el nuevo informe que el gobierno autonómico "ya esperaba” y que, según insistió el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Consello, "no cambia nada" respecto a lo señalado desde el primer día.

En la comparecencia ante los medios, Rueda insistió en que esta figura está prevista en una ley estatal y que la Xunta, pese a no compartir su utilidad, autorizó la propuesta municipal únicamente porque la normativa así lo exige, advirtiendo desde el primer momento de los efectos colaterales que podían producirse.

"Si el Ayuntamiento tomó esta decisión, la Xunta habilitó que fuera posible, pero siempre avisando de que podía salir mal", explica. Y añade: "Si no funciona, como se está demostrando, el Ayuntamiento deberá asumir su responsabilidad".

En el balance que maneja la Administración autonómica, los datos hablan "con absoluta claridad": una variación mínima en los precios pero un desplome superior al 50% en la oferta de alquiler disponible, lo que, según recalcan, confirma que la medida "no solo carece de eficacia, sino que está perjudicando precisamente a quienes buscan vivienda".

Para el titular de la presidencia autonómica, la situación actual no aporta ninguna sorpresa y "solo refleja lo que ya estaba pasando desde que se activó este mecanismo".