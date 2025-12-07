Susana (56), gallega en Nueva York desde hace 11 años: "El precio de la vivienda es una locura"

El problema de la vivienda no es exclusivo de España. La dificultad de acceder tanto a la compra como al alquiler es una preocupación a escala mundial que también afecta al otro lado del charco. En Nueva York, el precio de la vivienda "es una locura".

Así de tajante se muestra Susana, una gallega que lleva 11 años viviendo en la ciudad por motivos laborales. Trabaja como neurocientífica y está completamente asentada en Nueva York: allí reside con su marido y sus tres hijos de 19, 16 y 14 años.

"Los precios en Nueva York son una exageración"

Susana llegó a Nueva York en 2014 después de vivir en Madrid, Londres, Boston, Phoenix, entre otros lugares del mundo. En Estados Unidos encontró el amor y, desde hace ya 11 años, se trasladó a la ciudad que nunca duerme para seguir desarrollando su labor como investigadora.

Reconoce que Nueva York es una ciudad con muchas oportunidades (y no solo laborales). No obstante, no es una ciudad para todos, y uno de los principales puntos en contra es el precio de la vivienda.

"Es una locura", afirma con rotundidad en una entrevista telefónica con este medio. "El otro día escuché que Nueva York es la ciudad más cara de Estados Unidos. No lo he verificado, pero ha de ser verdad y, si no es la verdad absoluta, pues cercana", lamenta.

"Los precios aquí son una exageración", agrega, antes de añadir: "No solo para comprar una vivienda, sino también para alquilar un piso". "Comento los precios con gente de España y se quedan con la boca abierta, no se lo pueden creer".

"Pides un par de pizzas para casa y te plantas en los 100 dólares" Susana (56 años), gallega viviendo en Nueva York

De forma paralela, el precio de la cesta y de las salidas también es otro aspecto a destacar. "Pides un par de pizzas para casa y, entre el impuesto y el servicio a domicilio, te plantas en los 100 dólares. Es una exageración, la verdad".

Madre de tres hijos, Susana y su marido también han tenido que hacer frente al pago de escuelas infantiles, un gasto no apto para todos los bolsillos en Estados Unidos. "Cuando teníamos a los tres en guarderías en Phoenix, se nos podía ir la mitad del sueldo solo en eso", señala.

No recuerda el importe exacto, pero sí menciona que, con su hija en una guardería subvencionada en Nueva York, pagaban 1.000 dólares al mes, lo que equivale a unos 858 euros.

Una ciudad con muchas oportunidades

Sobre su vida en la ciudad, Susana afirma que el ritmo es mucho más acelerado, y no solo a nivel laboral o profesional, sino también en el ocio. "En Nueva York hay tantas oportunidades de diversión, espectáculos... Yo todavía estoy conociendo museos que no sabía que existían".

Al otro lado del teléfono, Susana confiesa que la primera vez que visitó la ciudad acabó "un poco asustada". Señala que su día a día en el laboratorio se asemeja al de cualquier otro en España, pero lo verdaderamente distinto comienza al cruzar esa puerta.

"La primera vez que visité Nueva York se me hizo un poco cuesta arriba manejarme con soltura en inglés", recuerda. "Yo me expresaba mejor de lo que entendía. Como la gente veía que podía hablar, me hablaba muy deprisa, y claro, ahí me costaba entender".

Ahora ya es una más, y sus hijos continúan aprendiendo español. "Al mayor lo consideraría bilingüe; el del medio entiende muy bien, pero habla peor, y la pequeña ahora se está esforzando más, pero le cuesta tanto hablar como entender".

A este respecto, Susana señala que los tres han participado en el programa ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Española), un programa del Ministerio de Educación dirigido a niños españoles, "porque mis hijos tienen la doble nacionalidad", con clases para crear comunidad, conocer las tradiciones, etc.