A Coruña aprueba la segunda fase de reurbanización de las viviendas María Pita en Labañou

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informó esta mañana, tras la reunión de la Xunta de Goberno local, de la adjudicación de la segunda fase de las obras de reurbanización en el grupo de viviendas María Pita, en el barrio de Labañou, con una inversión prevista de casi un millón de euros, que forma parte del Plan de Barrios 2025-27.

De esta manera, la regidora informó en rueda de prensa de la línea de acción que se seguirá en esta nueva fase, la segunda de las cinco que están planificadas para revitalizar los espacios públicos de este núcleo residencial de Labañou, con actuaciones en calles como Tomás Fábregas.

"Apostamos por ganar más accesibilidad para las vecinas y vecinos y la implementación de medidas de refuerzo de la seguridad vial en el entorno de los bloques de viviendas. También mejoraremos las infraestructuras de la zona e incrementaremos las áreas verdes y superficies de ocio para el vecindario con respeto a las que hay ahora", señaló.

Los trabajos, que cuentan con financiación europea a través de los fondos Next Generation, serán ejecutados por la UTE Citanias - Aglomerados y Construcciones Valdeorras, adjudicataria del contrato tal y como se notificó hoy en la Xunta de Gobierno Local.