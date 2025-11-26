La cooperativa, el acceso más fácil a la vivienda de calidad en el área de A Coruña

El modelo cooperativo se consolida en el área coruñesa como una alternativa real para acceder a vivienda de calidad a precios más asequibles. ColdwellBanker lidera este tipo de proyectos con varias promociones activas y una futura en San Pedro de Visma

Encontrar una vivienda en propiedad en A Coruña se ha convertido en todo un desafío. Los precios siguen en aumento, el crédito es más exigente y la oferta de obra nueva apenas da abasto. En este contexto, el régimen de cooperativa gana fuerza como una fórmula más económica y transparente para acceder a un hogar propio.

A diferencia de la promoción tradicional, en una cooperativa son los propios futuros propietarios quienes impulsan el proyecto, eliminando los márgenes del promotor y participando directamente en las decisiones. Esto permite reducir el precio final entre un 15% y un 30%, sin sacrificar la calidad ni el diseño.

Además, el modelo fomenta la implicación y la sostenibilidad: los socios eligen los materiales, la distribución y las calidades, logrando viviendas eficientes, personalizadas y adaptadas a su estilo de vida.

Perillo Market. Cedida

Coldwell Banker, referente en obra nueva en A Coruña

En el área metropolitana de A Coruña, Coldwell Banker se ha posicionado como la inmobiliaria de referencia en obra nueva, impulsando varios proyectos en régimen de cooperativa que ya están transformando el panorama residencial de la comarca.

Entre ellos destacan el Edificio Mirador de El Burgo vendida al 70%, y el Edificio Mirador de la Corveira, que sale estos días a la venta, ambas en Culleredo; el moderno Perillo Market vendido en su totalidad, en Oleiros; y una promoción en la calle Noya con 3 de 12 ya reservadas, en pleno centro de A Coruña. Todas ofrecen viviendas de alta calidad, con garaje y trastero, diseño contemporáneo, la más alta eficiencia energética y con precios desde 269.000 euros.

Además, la compañía avanza en un nuevo proyecto cooperativo en San Pedro de Visma, una de las zonas de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad, que pronto saldrá a la venta. Este nuevo desarrollo confirma la apuesta de Coldwell Banker por ofrecer alternativas reales y asequibles para quienes buscan establecerse en la ciudad herculina.

Más allá de las cooperativas, la firma cuenta con otros desarrollos de obra nueva en marcha, www.sanandres4.com es el mejor de los ejemplos, 3 de los 4 mejores pisos que se construyen actualmente en la ciudad ya tienen dueño, consolidando su liderazgo en el sector y reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y el crecimiento sostenible del entorno urbano.

Todos los proyectos pueden consultarse en su web: www.coldwellbanker.es/smart.