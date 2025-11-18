La compraventa de vivienda sigue subiendo en Galicia, con más de 2.400 operaciones en septiembre

Propuestas para el proyecto de As Percebeiras, en A Coruña: Una duna y una amplia zona verde Labañou

El mes de septiembre terminó en Galicia con 2.428 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un aumento del 22,6% respecto al mes anterior, cuando se situaron en 1.935 operaciones, y con unos valores muy similares a los de septiembre del 2024, subiendo un 0,5% respecto a las 2.417 operaciones del año pasado. El dato de septiembre es, además, el más alto registrado desde octubre del 2024.

Galicia queda así lejos de otras comunidades como Castilla - La Mancha (19,0%), Navarra (12,4%) y Andalucía (10,2%) que lideran las mayores variaciones interanuales.

Estos son algunos de los principales datos extraídos del último estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que también se refleja cómo una amplia mayoría de viviendas vendidas son de segunda mano, alcanzando las 1.815 en septiembre, un 74,7%.

Esta tendencia en Galicia es similar a los datos nacionales. Si en el total de España se vendieron 63.794 viviendas, 49.971 de estas eran usadas, el 78,33%. De todas formas, la variación en España respecto al incremento del total de hogares vendidos es mayor, aumentando en un 3,8% respecto al año anterior.

Por otra parte, las viviendas protegidas continúan siendo una minoría dentro de este tipo de operaciones de compraventa. En Galicia, en el mes de septiembre solo se registraron 82: 34 de ellas en A Coruña, 20 en Lugo, 15 en Pontevedra y 13 en Ourense.

Por provincias gallegas, A Coruña ha ocupado un mayor porcentaje de venta de viviendas en Galicia. Casi la mitad de hogares que se vendieron en la comunidad —el 47,3%— fueron en esta provincia. Le sigue, de lejos, Pontevedra, con 667 operaciones. Lugo registró cerca de la mitad, con 331, y Ourense fue la que contó con menos operaciones, 282.

A Coruña se sitúa entre las 10 ciudades que despiertan más interés para comprar vivienda

Paralelamente, el portal inmobiliario Idealista también ha publicado datos relativos al tercer trimestre de 2025 sobre la compraventa de vivienda.

De acuerdo con sus cifras, A Coruña es una de las 10 ciudades de España donde hay más demanda por la compra de vivienda, situándose en novena posición, solo por detrás de Madrid, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Sevilla, Santa Coloma de Gramenet y por delante de Gijón.

Este dato está en línea con otra estadística publicada a principios de mes por el Barómetro del Alquiler, que situaba a la provincia coruñesa como la gallega con más competencia para acceder a una vivienda.

En cuanto a los precios medios de venta registrados por esta web, A Coruña alcanza ya una media de 326.403 euros por la compra de una vivienda. En unas cifras similares está Vigo, con un precio medio de 321.883 euros

Lejos están otras localidades gallegas como Ourense (197.666), Lugo (185.870 euros) o Ferrol (147.312 euros). Idealista no proporciona datos al respecto de Santiago o de Pontevedra.