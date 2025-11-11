Arteixo (A Coruña) contará con 14 nuevas viviendas de promoción pública en Vilarrodís

Arteixo contará con un edificio de 14 nuevas viviendas de promoción pública en Vilarrodís. Este martes, el Consello da Xunta ha aprobado la cesión de suelo por parte del Concello para su construcción. El proyecto se licitará en las próximas semanas con un presupuesto de 125.000 euros

Además de los hogares se construirán garajes y trasteros en la parcela, que se sitúa en la calle Aguceira y que cuenta con unos 380 metros cuadrados. La inversión final de la construcción será de cerca de 2,7 millones de euros.

Los contratos de redacción del proyecto básico y de la ejecución y dirección de obra se licitarán a través de Vipugal. La adjudicataria tendrá cinco meses para la elaboración de los proyectos.

A nivel gallego, esta acción forma parte de la intención del Ejecutivo gallego de duplicar el parque público de vivienda para el 2028, con 4.000 nuevas viviendas.