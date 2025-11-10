La Xunta de Galicia financiará la promoción de vivienda pública en colaboración con bancos

Firma de acuerdo entre la Xunta de Galicia y entidades bancarias para la promoción de vivienda pública. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia, a través de la consellería de Vivenda, ha firmado un convenio de colaboración con entidades bancarias para la promoción de vivienda pública. El acuerdo busca establecer condiciones de financiación para la promoción, construcción y compra, mediante subrogación, de estas viviendas protegidas.

El acuerdo firmado entre la concelleira María M. Allegue y el director de Negocio Institucional de Abanca en Galicia, José Lino Comesaña, tiene una vigencia de 4 años.

El documento establece las líneas de colaboración para préstamos y para la construcción o promoción de estas viviendas a través de la Sociedad de Vivenda Pública de Galicia o el Instituto Galego da Vivenda. También incluye la subrogación de estos préstamos a favor de las personas adjudicatarias en el caso de que los inmuebles estén a la venta. Asimismo, se establece su protección permanente.

Este convenio forma parte del objetivo de la Xunta de duplicar el parque de vivienda hasta los 4.000 nuevos hogares. Cerca de 3.000 de ellos ya están en ejecución.