A Coruña es la provincia gallega con más competencia por acceder a una vivienda

¿Cuántas personas ven un anuncio inmobiliario, el de una vivienda en alquiler por ejemplo? Quienes lo hacen muestran interés, se les puede considerar potenciales inquilinos. Cuantos más interesados haya, por tanto, es mayor lo que se conoce como presión de la demanda, que se refiere a la competencia entre personas por acceder a una vivienda.

El Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro ha publicado este mes de noviembre un barómetro del arrendamiento que sitúa A Coruña como la provincia de Galicia con la presión de la demanda más alta en el tercer trimestre de 2025, con un nivel que considera alto.

Este concepto de presión se mide con la cantidad promedio de interesados por cada vivienda disponible en alquiler en un período determinado, durante los primeros diez días de publicación del anuncio. Se registra a través de la base de datos sobre inmuebles en arrendamiento de la empresa Alquiler Seguro y otras fuentes complementarias.

En el caso de A Coruña, su presión alcanza las 55 personas por inmueble, por encima de los 36 interesados que registra la comunidad gallega. Las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra tienen una presión de la demanda de 15, 19 y 21 personas interesadas en un inmueble de alquiler respectivamente.

"La situación en A Coruña demuestra que, pese a la declaración de zona tensionada vigente desde julio de 2025, la medida aún no ha reducido la presión de la demanda, que permanece en niveles muy altos, y que sube desde el valor de 49 que presentaba hace tres meses", señala una nota de prensa del Observatorio del Alquiler.

Esta conclusión, que evidencia la competencia elevada por acceder a una vivienda, no matiza que la declaración de zona tensionada solo corresponde al municipio de A Coruña, no al conjunto de la provincia, que es la unidad territorial de la que el informe recoge datos.

Precio de alquiler y viviendas disponibles

El barómetro del tercer trimestre del año refleja que en España Barcelona encabeza la presión de la demanda con 444 contactos en un plazo de diez días, seguida por Girona con 140. En los niveles elevado y alto, que abarca de 31 a 60 interesados en una vivienda, se incluye A Coruña junto a las provincias de Lleida (60), Toledo (42), Navarra (37), Castellón (34) y Murcia (34).

El informe incluye otras evoluciones como el precio medio del alquiler por comunidad. Señala que en Galicia es de 764 euros y que ha aumentado en todas las provincias, con 774 euros en A Coruña.

Estos datos no coinciden con los del Observatorio da Vivenda de la Xunta de Galicia, que se alejan bastante de los del Barómetro del Alquiler. Las estadísticas autonómicas más recientes, las de octubre, sitúan el precio medio en Galicia de 594,6 euros y en la ciudad de A Coruña, de 733,1 euros.

El informe nacional sobre arrendamientos hace unas previsiones de oferta de vivienda disponible que la reduce en un 2,9% frente a la del año pasado, hasta los 32.762 inmuebles. Por provincias, en A Coruña, se estima en 14.563 viviendas (15.226 en 2024), en Pontevedra 11.913, Ourense 3.264 y Lugo 3.022 viviendas disponibles.