El Gobierno apoya a los cooperativistas de Xuxán, aunque "es una cuestión que depende de la Xunta"

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha trasladado el apoyo a los cooperativistas de Xuxán afectados por un cambio en las condiciones como socios por parte de la sociedad Galivivienda. El Ejecutivo central, ha señalado Rivas, actuará dentro de sus "capacidades" al ser "una cuestión que depende de la Xunta".

"Esas parcelas dependen de una concesión hecha por la Xunta", ha insistido la subdelegada del Gobierno en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press. Representantes de los cooperativistas se reunieron ayer con el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda del Concello da Coruña, Francisco Díaz Gallego, y la propia María Rivas.

El ayuntamiento coruñés solicitó la intermediación del Gobierno gallego en este asunto a través de una carta remitida a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para exigirle que tome medidas. La Xunta, por su parte, respondió que velará por "los intereses" de cooperativistas de Xuxán y urge al Gobierno actuaciones.

Respecto a la situación actual, María Rivas ha dicho que sus gestiones se centran en trasladar al Ejecutivo central las "nuevas condiciones" que se les requieren a los socios para unas viviendas de alquiler social, y que ellos denuncian que no fueron las acordadas en su momento.

"Hacer presión en la Xunta para que supervise la situación y tome las medidas tendentes a que vuelvan las condiciones iniciales y que cumple con ser una vivienda social asequible", añadió Rivas. "Y si no que le retire la titularidad de esas parcelas a Galivivienda", ha sentenciado en referencia a la Administración autonómica para asegurar, no obstante, que por su parte hará las actuaciones que correspondan ante el Ministerio de Vivienda.