Ni Viveiro ni Ribadeo: este es el pueblo de la Mariña Lucense donde más cara es la vivienda

Comprar una vivienda con vistas a la praia de As Catedrais o a un paso de A Illa Pancha es algo que solo los más privilegiados pueden permitirse. Estas dos ubicaciones son algunos de los puntos más populares de la Mariña Lucense, si bien tampoco nos podemos olvidar de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, de la Cova do Rei Centolo y de Fuciño do Porco.

A diferencia de grandes ciudades como A Coruña y Vigo, los precios en la Mariña Lucense no son tan elevados, aunque hay inmuebles prácticamente inaccesibles para la mayoría de los bolsillos. En la provincia el precio del metro cuadrado se sitúa en los 1.038 euros/m2, lo que supone un 2,6% con respecto a hace un año, según el portal inmobiliario Idealista.

Sin embargo, tres zonas superan ya la barrera de los 1.200 euros por metros cuadrado. Los municipios de Foz y Ribadeo alcanzan los 1.226 euros/m2 y los 1.302 euros/m2, respectivamente, pero para localizar el lugar más caro para comprar una vivienda en la Mariña Lucense nos tenemos que desplazar a San Cosme de Barreiros.

El precio del metro cuadrado marcó un nuevo máximo histórico el pasado mes de agosto tras establecerse el metro cuadrado en los 1.588 euros. Se trata del precio más elevado de la serie registrada por el marketplace del sur de Europa. En este sentido, el coste de la vivienda ha aumentado un 2,2% en el último mes, un 5% en el último trimestre y un 21,5% en el último año.

Busca nuevo dueño por 1.500.000 euros

Un total de 159 viviendas buscan nuevo dueño en este municipio de la Mariña Lucense, siendo la opción más cara una lujosa clase indiana por 1.500.000 euros. Se trata de una distinguida propiedad de tres plantas situada a tan solo 1 kilómetro de la emblemática praia de As Catedrais, el monumento natural más importante de Galicia.

Por debajo del millón de euros, -concretamente, por 749.000 euros- está un chalet en primera línea de playa. "Esta vivienda de amplios espacios, con luz natural todo el día y el mar como única línea en el horizonte, ha estado alquilada para el disfrute de los amantes de bajar a la playa nada más despertarse. Ahora está a disposición de un nuevo propietario que le saque todo el partido al enorme potencial que tiene", explica el anuncio publicado en Idealista.

El inmueble tiene seis dormitorios, tres baños, una cocina totalmente amueblada y un amplio salón-comedor, así como una zona ajardinada para disfrutar en los momentos de sol. "Para contar con más parcela y añadir espacio exterior a la casa, se puede sumar la parcela contigua".

A partir de ahí el precio de las viviendas anunciadas baja hasta los 465.000 euros en adelante.

En la otra cara de la moneda el portal inmobiliario Idealista muestra una vivienda de 289 metros cuadrados por 58.000 euros. Por un poco más, por 70.000 euros, también hay en venta una espaciosa casa de 150 metros cuadrados distribuidas en cuatro habitaciones y tres baños.