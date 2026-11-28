La danza tiene su hogar en A Coruña: "La gente es hoy más consciente de que el baile es saludable"

El hogar de la danza. Así se anuncia Danza10, el centro de formación en baile de A Coruña que desde hace una década diversifica la enseñanza en movimiento para que todo tipo de público y aficionado al baile pueda aprender o perfeccionar su estilo.

Este proyecto lúdico y formativo ha merecido el Premio Iniciativa Empresarial 2026 de los Premios Emprende AJE Coruña, entregados la semana pasada. Alexandra Vidal García es su fundadora y directora académica, además de profesora en danza comercial para niños de 3 a 10 años. Su socia y directora administrativa es Vanessa Mahía.

Danza10 se ubica en el polígono empresarial de Agrela, en una nave de casi 1.700 metros cuadrados con nueve salas, vestuarios y biblioteca, "donde niños y mayores esperan, descansan, leen, trabajan o socializan".

¿Por qué hace 10 años nació Danza10?

Llevo ligada al mundo de la danza y el deporte desde los 4 años. El movimiento es mi pasión. También tuve siempre el sentimiento y las ganas de emprender, y la iniciativa de crear una escuela de danza surgió con el deseo de darle a la ciudad un centro referente de danza en el que se pudiesen englobar un montón de posibilidades para la formación regular de la danza.

¿Favorecer más estilos?

Sí, ampliar la formación y a la vez combinar modalidades.

Jóvenes bailando en Danza10. @lenzoestudio

¿Qué es todo lo que enseñáis?

A día de hoy la oferta es de más de 35 modalidades, algo inusual en el sector, que suele tener escuelas más pequeñas y especializadas. Nos salimos de lo corriente por tener un espacio de grandes dimensiones y ofrecer desde danza clásica y contemporánea a danzas urbanas (house, hip hop, breaking...) o danza fitness, de ritmos latinos o tango a danza oriental, jazz o flamenco y sevillanas.

Con tanta oferta, debe haber una amplia nómina de docentes, ¿no?

Somos 27 profesores en una plantilla de unas 30 personas. Cada profesor está muy especializado en su disciplina.

¿Y alumnos para este curso?

Nos acercamos a los 860. Llegamos a tener un pico máximo de 1.300 hace unos años.

¿Cuáles son las modalidades más demandadas hoy?

Las danzas urbanas y comerciales son las que más alumnos tienen, donde están muchos niños y jóvenes. Es una modalidad que llama la atención a la juventud. También los ritmos latinos, con más adultos. Las que menos, pero que mantenemos para diversificar la oferta, son el tango, la danza oriental y el flamenco.

Una sala de baile de Danza10, en el polígono de Agrela de A Coruña. @lenzoestudio

¿Por qué la gente quiere bailar? ¿Para practicar algo nuevo o para perfeccionar?

Hay de todo, la verdad. En todas las disciplinas encuentras los dos perfiles, y eso es muy enriquecedor. Pero ofrecemos clases de distintos niveles, para aprender desde cero o para gente que ya tiene trayectoria y busca una formación más específica o para la que necesita profesionalizarse.

¿Se acerca la gente a la danza ahora de la misma manera que hace diez años, cuando empezó Danza10?

Hace una década ayudaban programas de danza de la tele o que la tenían presente en los medios. Digamos que era más visible y se notaba una tendencia a querer probar clases de baile. Ahora la gente es más consciente de que el baile es una actividad física y saludable, que ayuda a las personas en la práctica de ocio sin tener que profesionalizarse.

Quizá es porque hay una concienciación mayor de moverse y hacer ejercicio. Como no a todo el mundo le gustan las rutinas del gimnasio, la danza y el baile son una alternativa para ejercer la mente, socializar e interactuar. Se abre el abanico de modalidades y los métodos de movimiento y entrenamiento.