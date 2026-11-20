Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como 'Los Javis', han visitado esta mañana las instalaciones del grupo Inditex ubicadas en el polígono de Sabón, en Arteixo. El dúo, directores de La bola negra, ha podido conocer la sede y el trabajo de la multinacional textil.

Ambos han realizado esta visita después de una extensa gira de prensa que los ha llevado por Estados Unidos para presentar su última película. La bola negra es ya la cinta más vista este año en España y se ha estrenado este mismo mes de noviembre en el país norteamericano.

A falta de un par de meses para conocer los candidatos a los premios Oscar, la película de Los Javis está ya entre las favoritas para varias nominaciones.

Precisamente esta misma semana otra persona del elenco estuvo también en A Coruña.

La cantante Judeline, que interpreta Soldadito español y tiene un pequeño papel en la misma película, estuvo este miércoles por la noche en A Coruña en la fiesta de preinauguración de la exposición de la Fundación MOP, que en esta ocasión recoge el trabajo del fotógrafo británico David Sims.

Además, hace cerca de un año, el cantante y protagonista de La bola negra Guitarricadelafuente también se dejó ver por la sede de Inditex, donde dio un breve concierto.

La visita de Los Javis no es la única que ha recibido recientemente la multinacional.

Por aquí pasó a principios del mes de octubre la reina emérita Sofía. Antes de ella, a principios de año, la compañía recibió la visita de Anna Wintour, exdirectora de Vogue USA.

Asimismo, otras personalidades que pasaron por aquí son Richard Gere, que visitó Inditex en compañía de su mujer Alejandra Silva en abril del 2025, o el diseñador John Galliano, que impartió aquí una charla un mes antes.