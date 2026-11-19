La compañía gallega Gadisa Retail da la bienvenida a un establecimiento franquiciado en Ortigueira. Es el 2º que abre este año en el municipio con el Grupo Ortegal Oil. El nuevo Claudio Express está situado en el área de servicio del Polígono de A Rega – Cuiña 21.

El punto de venta tiene las características habituales de este modelo: una sala de ventas de 60 m² y un surtido aproximado de 600 referencias de alimentación, droguería e higiene. El espacio está pensado para ofrecer una experiencia de compra rápida y cómoda. Además, forma parte de unas instalaciones en las que también se prestan los servicios de gasolinera, lavado de coches y camiones y cambio de neumáticos y cuenta con un amplio horario de apertura durante todo el año.

Creando comunidad local

La puesta en marcha del complejo genera 3 puestos de trabajo. El crecimiento de esta línea de negocio contribuye a crear comunidad local a través del empleo, que beneficia principalmente a núcleos de población de pequeño y mediano tamaño. Más de 1.000 personas trabajan en la franquicia Claudio.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, junto a varios miembros de la corporación municipal, han acompañado en la jornada de apertura a Antonio y María López, propietarios del Grupo Ortegal Oil, y a la encargada de la estación, Juncal Martín, con parte de su equipo. Por parte de GADISA Retail, han estado el delegado de área adjunto Fernando Mosquera, el director de ventas de franquicia, Miguel Freire y el coordinador Sergio Truillo.

Apertura número 19 del 2026

La apertura de este Claudio Express es la 19ª de un establecimiento franquiciado en lo que va de año. La provincia de A Coruña ha concentrado ocho inauguraciones en 2026. Con esta nueva incorporación, la compañía llega a los 266 puntos de venta, consolidando su red con 114 establecimientos Claudio y 152 Claudio Express.

La franquicia de GADISA Retail se ha erigido como la de mayor relevancia en el noroeste peninsular con un crecimiento que se sustenta en un sistema logístico eficiente, una oferta comercial adaptada a la demanda de los consumidores y el asesoramiento continuo al franquiciado durante todas las fases de implantación del negocio.