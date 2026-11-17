Los 65 años de Coca-Cola en A Coruña: de 8.000 botellas por hora a más de 100.000 envases

El 11 de noviembre de 1961 Coca-Cola izó su bandera a las puertas de A Coruña. La ciudad, con una flamante nueva fábrica, se sumaba aquel día al listado de enclaves embotelladores que la multinacional estadounidense tenía en España, una docena.

Quien entrase a A Coruña o saliese del núcleo urbano por Alfonso Molina vería allí, imponente al borde de la carretera, un gran edificio acristalado como parte de una planta industrial que la semana pasada celebró el 65 aniversario de su inauguración.

Industria y modernidad. Diseño y productividad. Los términos se dan la mano en la fábrica de Coca-Cola de A Coruña, 48.000 metros cuadrados (23.100 de superficie construida) de los que hoy, con tres líneas de envasado, salen al año cerca de 130 millones de litros de bebidas.

Hace 65 años la fábrica envasaba unas 8.000 botellas por hora; en 2026 la marca produce 24.000 botellas de vidrio retornable cada hora, 66.000 latas y 18.000 envases del tipo de plástico politereftalato de etileno.

Un vehículo de reparto junto a la fábrica, en una imagen de archivo. Cedida

Esta producción, con 36 sabores y variedades en diferentes formatos, se han debido en los últimos siete años a una inversión de 14,5 millones de euros que ha permitido modernizar los procesos productivos, incorporar nuevas tecnologías y avanzar en eficiencia.

La planta coruñesa forma parte de Coca-Cola Europacific Partners, uno de los principales embotelladores de Coca-Cola del mundo, y está plenamente integrada en su red industrial.

"Seguimos evolucionando, incorporando nuevas tecnologías, ampliando nuestra capacidad de adaptación a diferentes mercados y manteniendo intacto nuestro compromiso con Galicia", resume la responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de la región Noroeste de Coca-Cola Europacific Partners, María Troncoso.

"Porque nuestra historia es también la de una transformación constante: hemos pasado de ser una fábrica de ámbito local a formar parte de una gran compañía internacional, sin perder nuestras raíces ni nuestra vinculación con A Coruña".

Un edificio innovador

La fábrica de Coca-Cola lleva consigo un nombre propio asociado, el de Andrés Fernández-Albalat Lois, uno de los actores principales de la modernización arquitectónica en Galicia a mediados del siglo pasado. Suyo y de Antonio Tenreiro Brochón es el diseño de la planta, innovador en aquel momento y con el tiempo convertido en un icono arquitectónico de la ciudad.

Modernidad y vanguardia, precisamente, se mencionaron el pasado miércoles en la celebración de los 65 años del edificio, características que representan su composición espacial, su estética clara y contemporánea, la transparencia de su fachada y el uso de materiales entonces poco comunes, como el acero, el vidrio o los cerramientos cerámicos de su interior.

Boceto original de Fernández-Albalat de la fábrica de Coca-Cola de A Coruña. via tectonica.archi

"Inspirado en la arquitectura moderna que se desarrollaba en Estados Unidos en los años 50 , su diseño rompía con la imagen tradicional de las instalaciones industriales. Sus grandes superficies acristaladas permitían contemplar desde el exterior el proceso productivo, transmitiendo una idea de transparencia, modernidad y apertura a la ciudad", repasa Troncoso.

Fachada acristalada del edificio industrial de Coca-Cola en A Coruña. Cedida

La construcción se convirtió en una referencia del modernismo arquitectónico en Galicia y 65 años después sigue siendo un ejemplo singular de cómo la arquitectura industrial puede formar parte de la identidad y del patrimonio de una ciudad.

El impacto en Galicia

El punto de partida de Coca-Cola en A Coruña es de la mano de embotelladores locales que apostaron por acercar la producción a los consumidores gallegos. El día de su apertura, la fábrica fue bendecida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Fernando Quiroga, y Juan Ribas, entonces presidente del consejo de administración de Begano (Bebidas Gaseosas del Noroeste), puso en funcionamiento la maquinaria de embotellado, según cuentan las crónicas de la inauguración.

Una visita a la envasadora de Coca-Cola en A Coruña. Cedida

Sesenta y cinco años de actividad industrial después, "hablamos de miles de experiencias, de compañeros que han compartido buena parte de su vida profesional y de familias que han mantenido una relación muy estrecha con esta fábrica durante generaciones", destaca la responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, como también hicieron la semana pasada otros participantes en la fiesta de aniversario.

La gerente de la fábrica coruñesa, Lorena Gallego, que empezó a trabajar en ella en 2001 en un laboratorio, resalta que "esta planta ha sido mucho más que un centro de producción". "Ha ofrecido oportunidades laborales a distintas generaciones, ha contribuido al desarrollo del tejido empresarial y ha mantenido una relación muy estrecha con proveedores, transportistas, clientes y colaboradores del entorno".

"Pero nuestro impacto no termina cuando un producto sale de las instalaciones. Formamos parte de una cadena de valor que genera actividad en toda Galicia y que conecta nuestra fábrica con miles de establecimientos y consumidores".

Las fuentes de la compañía remiten a un estudio elaborado por Steward Redqueen que recoge que la actividad de Coca-Cola generó en Galicia en 2024 un valor añadido de 390 millones de euros, equivalente al 0,47% del PIB gallego. Su efecto en el empleo supone el mantenimiento de más de 6.000 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos.

El "orgullo" de las personas

"Me siento muy orgullosa de que esta fábrica haya sabido evolucionar y mantenerse competitiva durante 65 años, adaptándose a cambios tecnológicos, industriales y sociales enormes. Pero si tengo que elegir algo, me quedo con las personas", resume Lorena Gallego.

Cargos públicos y responsables de la empresa en el acto del 65 aniversario de la fábrica coruñesa de Coca-Cola. Coca-Cola

La gerente de la fábrica avanza que el futuro de las instalaciones pasa por "seguir modernizándolas, avanzar en eficiencia y sostenibilidad, incorporar nuevas tecnologías y aprovechar las oportunidades que nos ofrece formar parte de la red industrial de Coca-Cola Europacific Partners".

Los días 23 y 24 de noviembre Coca-Cola ha organizado visitas a las instalaciones, durante las que compartirá información sobre la compañía, explicará la evolución de su actividad y mostrará de cerca las líneas de producción y algunos de los espacios y procesos que habitualmente no se conocen desde fuera.