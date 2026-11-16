La Xunta impulsa 24 proyectos en concellos afectados por el cierre de las centrales de As Pontes y Meirama

El Consello da Xunta conoció este lunes un informe de la Consellería de Economía e Industria sobre dos líneas de ayuda en las que se invertirán 40 millones de euros para impulsar 24 proyectos empresariales en la provincia de A Coruña en el marco del Fondo de Transición Justa. Los fondos van destinados a generar oportunidades en los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

Las iniciativas seleccionadas contarán con una financiación pública de 38,99 millones de euros que permitirán movilizar una inversión prevista de 126,23 millones de euros y crear 223 nuevos puestos de trabajo, según ha explicado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

Una de las líneas convocadas va dirigida a la descarbonización y renovación industrial, mientras que la otra está pensada para la concesión de préstamos parcialmente reembolsables. Ambas tienen como objetivo favorecer la reindustrialización, diversificar la actividad económica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Más de una veintena de ayuntamientos de estas áreas se verán beneficiados con estas ayudas, que permitirán implantar nuevas iniciativas y modernizar actividades ya en marcha en campos tan dispares como la industria agroalimentaria, la defensa, la economía circular o el sector siderúrgico, entre otros.

La Xunta, a través del Igape, combina de esta forma el apoyo a los grandes proyectos industriales con capacidad tractora y la financiación de las pymes, aprovechando los recursos europeos del fondo de Transición Justa para impulsar la modernización empresarial, reforzar la actividad económica y favorecer un desarrollo industrial más competitivo y sostenible en la provincia de A Coruña.

Apoyo a los grandes proyectos

La línea destinada a la descarbonización y renovación industrial financia cuatro proyectos con una inversión de 98,01 millones de euros y ayudas propuestas por 20,58 millones de euros.

Estas actuaciones, que prevén la creación de 140 nuevos empleos, están vinculadas a la modernización siderúrgica en A Laracha, a la economía circular y al reciclaje en el entorno de Meirama y a la implantación de nueva actividad industrial relacionada con la defensa en As Pontes.

Se trata de inversiones que permitirán ampliar las capacidades industriales, incorporar nuevas tecnologías y desarrollar actividades de mayor valor añadido, contribuyendo a la transformación del tejido productivo y a la generación de nuevas oportunidades económicas en los territorios de transición justa.

Crecimiento de las pymes

La línea de préstamos parcialmente reembolsables cuenta con 20 operaciones, con una financiación de 18,41 millones de euros que permitirá movilizar 28,22 millones de euros en inversiones y crear 83 nuevos puestos de trabajo en 20 municipios de la provincia coruñesa.

Este instrumento combina préstamo y subvención en una misma operación y permite apoyar la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de la capacidad productiva, la diversificación de la actividad y la modernización de los procesos empresariales.

Uno de los aspectos más destacados de esta línea es su alcance territorial, ya que 15 de los 20 ayuntamientos beneficiados tienen menos de 15.000 habitantes y concentran el 80,8% de la financiación propuesta, con 14,88 millones de euros. Estos apoyos permitirán crear oportunidades de inversión y empleo en diferentes puntos de la provincia, como A Laracha, Fene, Boiro y Tordoia.

Respecto a los ámbitos de actividad que se verán beneficiados, destacan la industria manufacturera y transformación industrial, el sector agroalimentario, la construcción o el turismo, la hostelería y el alojamiento, entre otros, con proyectos tan diversos como la construcción de una nueva planta de cacao en Fene, la fabricación de viviendas modulares eficientes en Curtis o la fabricación de plásticos y transformación de redes en Boiro.