Pull & Bear de la plaza de Lugo tras su reforma Cedida

Pull&Bear reabre en la plaza de Lugo de A Coruña con una colección exclusiva inspirada en la ciudad

Pull&Bear ha reabierto este viernes, 13 de noviembre, las puertas de su tienda de la plaza de Lugo de A Coruña, después de tres meses de reformas. La firma de moda regresa a uno de los principales ejes comerciales de la ciudad con un establecimiento completamente renovado, una nueva distribución de sus colecciones y una propuesta que busca reforzar su vínculo con A Coruña.

Bajo el lema De volta na praza, la reapertura llega acompañada de una de sus principales novedades: una colección diseñada exclusivamente para esta tienda, con prendas y accesorios que incorporan algunos de los símbolos y expresiones más reconocibles de la ciudad.

Entre las propuestas destacan camisetas y jerséis con la Torre de Hércules, una camiseta de manga larga con una ilustración de las galerías de la Marina, bolsas de tela con el mensaje "I’m coruñesa" y prendas con la palabra "Toxiño".

Se trata de una línea que da continuidad a la conexión con la ciudad que la marca había desarrollado durante los últimos meses a través de La Esquina de Pull&Bear, el espacio temporal que abrió en la calle Rosalía de Castro mientras se ejecutaban las obras.

La diferencia es que, en esta ocasión, la propuesta se amplía. A las camisetas y sudaderas que habían protagonizado las anteriores colecciones se suman ahora nuevas categorías, como camisas, jerséis y otros accesorios, con el objetivo de ofrecer una selección más completa.

Distintos ambientes

La reforma ha permitido incorporar a la plaza de Lugo el concepto comercial Canvas, un modelo de tienda que Pull&Bear ya ha implantado en otras ciudades del mundo y que llega por primera vez a A Coruña.

El establecimiento cuenta con más de 600 metros cuadrados de superficie comercial, distribuidos en diferentes ambientes que buscan que cada colección tenga su propia identidad.

La intención es que el cliente no perciba la tienda como un único espacio, sino como un recorrido en el que cambian la decoración, los materiales y la presentación de las prendas en función de la línea de moda.

En la planta baja se encuentra la colección femenina más urbana, mientras que la planta superior alberga Pacific Republic, la propuesta más joven de la marca, con una estética más desenfadada y vinculada a la moda streetwear.

El recorrido continúa por una zona dedicada al denim masculino y da paso a las colecciones más urbanas de hombre, entre ellas STWD.

De esta manera, la distribución busca facilitar la identificación de los diferentes estilos y mejorar la experiencia de compra.

La zona dedicada al denim masculino Cedida

El diseño de la tienda

El diseño interior también ha sido uno de los grandes protagonistas de la renovación. La nueva tienda combina maderas de nogal y pino, azulejos elaborados a mano, mesas de resina, superficies de aspecto pétreo y elementos metálicos y espejados.

Los cambios de materiales, acabados e iluminación permiten diferenciar las distintas estancias, mientras que una estructura de iluminación cenital aporta continuidad al conjunto.

La decoración incorpora, además, fotografías de la artista Kate Bellm, que contribuyen a definir la nueva estética del establecimiento.

La reforma también incluye una zona de probadores renovada, cajas de pago asistido y un punto de recogida y entrega de pedidos online, con el objetivo de facilitar las compras tanto en tienda como a través de los canales digitales.

Protagonismo a la perfumería

Otra de las novedades es el espacio dedicado a las fragancias de Pull&Bear, que adquiere una mayor presencia dentro del establecimiento.

Su estreno coincide con la presentación de 7 Within, una colección de perfumes inspirada en los siete pecados capitales que cuenta con una instalación temporal en La Esquina de Pull&Bear.

La propuesta parte de una idea: relacionar las emociones y los impulsos humanos con el universo de las fragancias. Cada perfume busca interpretar uno de esos conceptos a través de sus ingredientes y su composición olfativa.

El diseño de los frascos también responde a esa inspiración. Su silueta recuerda a un globo de helio, mientras que el acabado de efecto espejo juega con la idea de reconocerse a uno mismo.

La instalación de La Esquina traslada este concepto a una experiencia inmersiva en la que la iluminación, las sombras y los colores forman parte del recorrido. El rojo representa el pecado y los tonos morados evocan la penitencia.

El espacio también permite descubrir parte del proceso creativo de las fragancias, desde la selección de ingredientes hasta el trabajo de los perfumistas.

La colección tendrá continuidad con el lanzamiento de una nueva fragancia, El Perdón, prevista para dentro de aproximadamente dos meses y concebida como el cierre simbólico de la propuesta.

Experiencia sensorial

La instalación dedicada a 7 Within permanecerá abierta en La Esquina de Pull&Bear hasta el próximo 21 de noviembre.

Además, durante este viernes 13 y sábado 14, los clientes que adquieran una fragancia podrán personalizarla, una iniciativa que acompaña el lanzamiento de la colección.

Esta acción coincide con la reapertura de la tienda de la plaza de Lugo y refuerza la apuesta de la marca por ofrecer experiencias que vayan más allá de la compra de ropa y accesorios.

Parte de la La instalación dedicada a 7 Within en La Esquina de Pull & Bear Quincemil

El regreso a la plaza de Lugo

La reapertura pone fin a tres meses de obras durante los cuales Pull&Bear mantuvo su presencia en el centro de A Coruña a través de La Esquina, un establecimiento temporal en el que se sucedieron colecciones especiales, lanzamientos y colaboraciones con negocios locales.

Ahora, la firma recupera su tienda de la plaza de Lugo con una imagen renovada y la intención de mantener esa relación con la ciudad.

De hecho, la marca prevé seguir presentando nuevas propuestas comerciales cada semana, convirtiendo el establecimiento en un punto de encuentro para descubrir sus últimas colecciones.