Pull&Bear regresa este viernes a la plaza de Lugo de A Coruña tras tres meses de reformas

Pull&Bear vuelve a la plaza de Lugo de A Coruña. Después de tres meses de cierre por las obras de reforma integral de su establecimiento, la firma de Inditex reabrirá sus puertas mañana viernes, 13 de noviembre, a partir del mediodía.

Así lo acaba de anunciar la marca a través de la cuenta de Instagram de La Esquina de Pull&Bear, el espacio temporal que abrió el pasado 17 de agosto en el número 1 de la calle Rosalía de Castro, en la esquina con la calle Ferrol, para mantener su presencia en el centro de la ciudad mientras avanzaban los trabajos.

La reapertura permitirá recuperar uno de los establecimientos de moda de la plaza de Lugo, después de varios meses marcados por su cierre temporal.

Casi tres meses en La Esquina

Durante este tiempo, Pull&Bear ha apostado por un concepto comercial diferente al de sus tiendas habituales. La Esquina de Pull&Bear nació como un espacio en constante transformación, con colecciones especiales, diseños exclusivos y novedades que llegaban antes que a otros establecimientos.

Desde su inauguración, el local ha acogido numerosas propuestas, entre ellas Girls Collection, Boys Collection, Disney x F1 Collection, Quiet Club, STWD Collection, Dickies x Pull&Bear, Offprint, STWD is Running Late, Coruñesa Girls Collection y Denim Collection.

Pero La Esquina no se ha limitado a la moda. Los jueves se convirtieron también en una oportunidad para descubrir diferentes propuestas gastronómicas de A Coruña, con la participación de negocios locales como Goloso Coffee Counters, Bar Potro, El Emporio de los Sándwiches, Vermutería Caldito, O Ave Castañeiro y Frutas Rey.

Además, la apertura de La Esquina supuso el regreso de Pull&Bear a un local con un significado especial para la firma, ya que formó parte de su historia en 1991.