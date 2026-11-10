Coca-Cola, 65 años de identidad y compromiso industrial con A Coruña: "La chispa prendió aquí"

Instituciones y asociaciones premiadas por Coca-Cola en el acto de los 65 años de su fábrica de A Coruña. Coca-Cola

Al entrar y al salir de A Coruña, a mano izquierda o derecha según la dirección, una fábrica acristalada con muros rojos recibe y despide al conductor. Es la planta de Coca-Cola, donde este martes se han celebrado los 65 años de su inauguración.

Esa ubicación tan visible fue mencionada por los responsables de la fábrica y los cargos públicos en un acto conmemorativo que sirvió para ensalzar el valor industrial del edificio y su actividad y su íntima relación con la ciudad.

"Unión" fue un término y concepto repetido en la jornada, ya desde el lema que una gran pantalla dejó ver desde el primer minuto: "Celebramos lo que nos une". Producción, sostenibilidad, eficiencia, identidad o arquitectura fueron otros términos en boca de los participantes.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) reunió en la fábrica de la avenida Alfonso Molina a 65 invitados entre representantes institucionales, profesionales, clientes y entidades colaboradoras "para poner en valor la trayectoria de la planta y su contribución al desarrollo económico y social de Galicia".

"Esta fábrica ha cambiado con el mundo". "Una fábrica funciona bien cuando sabe que su trabajo importa". Fueron frases de la gerente de la instalación coruñesa, Lorena Gallego, que empezó a trabajar en el laboratorio en 2001 y sus padres se conocieron en la planta.

"Cumplir 65 años en A Coruña es una muestra de nuestro compromiso a largo plazo con Galicia. Esta fábrica ha evolucionado para responder a las necesidades del mercado y queremos que siga siendo una instalación innovadora, eficiente y capaz de generar oportunidades. Las inversiones realizadas reflejan nuestra apuesta por mantener una actividad industrial sólida y vinculada al territorio", destacó.

Entre 2019 y 2025 CCEP ha invertido 14,5 millones de euros en la planta de A Coruña para reforzar su capacidad de "aprender, innovar y adaptarse a lo que viene".

Coca-Cola celebra este martes el 65 aniversario de su fábrica de A Coruña reuniendo a representantes institucionales, profesionales y entidades vinculadas a la trayectoria de la planta, inaugurada en 1961. Lorena Gallego es su gerente y destaca su gran vínculo personal #acoruña #coruña #lacoruña #galicia #quincemil15000 — Quincemil (@quincemil15000) November 10, 2026

Entre anécdotas sobre el consumo personal de Coca-Cola, las autoridades públicas ensalzaron el compromiso de la fábrica con la ciudad y la comunidad gallega, intervenciones intercaladas con vídeos que repasaron momentos históricos, imágenes y cifras que son parte del pasado y el presente del edificio.

"Esta fábrica es otro faro de la ciudad que acompaña al progreso de Galicia y forma parte de la identidad de los coruñeses", destacó el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, agradecido por que la multinacional tuviera "fe en esta tierra": "La chispa prendió aquí".

Cuatro embajadores

La fiesta del 65 aniversario reservó tiempo para cuatro reconocimientos a instituciones y entidades que han acompañado a Coca-Cola a lo largo de su trayectoria en la ciudad: la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, la Empresa Municipal de Aguas (Emalcsa), el Concello da Coruña y la Xunta de Galicia.

Cargos públicos y responsables de Coca-Cola, en la celebración del 65 aniversario de la fábrica coruñesa. Quincemil

La distinción a la hostelería, recogida por Héctor Cañete, presidente de la asociación provincial, resaltó la relación histórica de la compañía con los bares y restaurantes coruñeses. La empresa tiene más de 18.000 puntos de venta en Galicia.

Jaime Castiñeira, director general de Emalcsa, recibió el reconocimiento por la colaboración vinculada a la gestión responsable del agua. "Cuidar del agua es cuidar de nuestra ciudad", dijo la jefa de medio ambiente y calidad de CCEP, Ángela Cristino.

La Xunta, representada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, recibió la distinción a la colaboración institucional para impulsar el desarrollo industrial y económico de la comunidad. Corgos apuntó que la contribución de Coca-Cola a Galicia generó 390 millones de valor añadido el año pasado, casi 0,5 puntos del PIB gallego.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recogió la distinción al Concello da Coruña, que simboliza el arraigo de la fábrica en la ciudad. "Esta fábrica es un canto a la modernidad y es de los coruñeses", ensalzó la gerente de asuntos públicos y comunicación de la empresa, Ane Plaza.

La celebración puso el foco no solo en las personas que han formado parte de la fábrica durante estas seis décadas y media, sino también en las empresas, proveedores y negocios de proximidad que han crecido junto a ella.

Ayer y hoy

La fábrica de Coca-Cola en A Coruña fue inaugurada en 1961 con el diseño arquitectónico de Andrés Fernández-Albalat y Antonio Tenreiro, y enseguida se convirtió en un referente de la arquitectura industrial de A Coruña. Sus grandes superficies acristaladas permitieron observar la actividad productiva y fueron una expresión de modernidad en su época.

En el presente, las instalaciones ocupan 48.000 metros cuadrados, de los que 23.100 son superficie construida. Trabajan más de 170 profesionales y hay tres líneas de envasado (vidrio, lata y PET), con una producción media anual cercana a los 130 millones de litros de bebidas. Coca-Cola emplea a más de 6.000 personas en Galicia, con 247 empleos directos y vinculados a operaciones industriales, logísticas y comerciales.