Gadis reparte más de 73.400 kilos de productos para mascotas entre 85 protectoras

Gadis ha cerrado la 8ª campaña Alimenta la Amistad con más de 73.400 kilos de productos de alimentación e higiene donados por sus clientes. Esta ayuda llegará de forma directa a 85 protectoras de animales de Galicia y Castilla y León para que puedan seguir atendiendo las necesidades de perros y gatos abandonados.

La cadena de supermercados destaca, un año más, la movilización de sus clientes con esta causa, que se ha desarrollado entre el 1 y el 15 del pasado mes de octubre en 205 puntos de venta.

Una solidaridad que también se traduce en la entrega de más de 17.500 euros, entre la recaudación obtenida en los establecimientos y la aportación de la propia empresa. Gadis agradece, además, la colaboración de los voluntarios en los puntos de venta, cuyo papel ha sido clave para un balance tan positivo.

Los refugios y protectoras que recibirán la ayuda están ubicadas en diferentes municipios de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra; y Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora.

Por el bienestar animal

El programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis recoge su compromiso con el bienestar animal y su apoyo a la creación de una red local de ayuda a través de Alimenta la Amistad.

Con estas ocho ediciones, el programa ya suma cerca de 550.000 kilos de productos destinados a cuidar de las mascotas.