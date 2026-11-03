Inditex, con 2.600 millones en impuestos, entre los gigantes que más tiran del PIB español

Las grandes organizaciones suelen ser las que más contribuyen a la riqueza económica de un país. En España, son Fundación ‘la Caixa’, El Corte Inglés y Caixabank, que encabezan la clasificación de las compañías con mayor aportación socioeconómica al país, según la última edición del estudio Éxito Empresarial y Empresas que más contribuyen al PIB en 2026, elaborado por Advice Strategic Consultants. El gigante textil gallego Inditex ocupa la cuarta posición.

El líder mundial del sector de la moda y el comercio minorista online aporta 2.600 millones de euros anuales solo en concepto de impuestos, consolidándose como uno de los mayores contribuyentes a las arcas públicas del país, al tiempo que aporta empleo estable.

Banco Santander, Telefónica, Mercadona, Iberdrola, Cellnex Telecom y Meliá Hotels International, que completan el top 10 del informe, formado por organizaciones de sectores como las finanzas, la distribución, la moda, las telecomunicaciones, la energía y el turismo.

La aportación de las grandes empresas al PIB español en 2026 incorpora el efecto arrastre en pymes, la generación de empleo y el retorno social, por lo que su contribución no es sólo económica, sino también financiera, social o laboral.

"Las diez principales compañías españolas, destacadas en los rankings de reputación e impacto socioeconómico de Advice Strategic Consultants, juegan un papel crucial para mitigar los grandes puntos débiles estructurales de la economía: el estancamiento de la productividad, el desempleo estructural, la brecha digital y la crisis de la vivienda", resume el socio director de Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

Empleo, actividad, obra social

Inditex ocupa la cuarta posición gracias a su actividad internacional, su capacidad exportadora y el impacto de su red logística y comercial. El grupo fundado por Amancio Ortega abona unos 2.600 millones de euros anuales en impuestos, además de generar actividad y empleo entre diversidad de proveedores y empresas colaboradoras.

Por encima en el estudio, Fundación 'la Caixa' realiza una aportación del 3,5% al PIB de España, al tiempo que contribuye en términos sociales con su histórica Obra Social, con un presupuesto de 711 millones de euros en 2026, enfocada en atención a la tercera edad, enfermos y desempleados.

El Corte Inglés, con una aportación económica al PIB del 1,3%, ocupa los primeros puestos de contribución directa e indirecta al producto nacional y a la economía digital. Sobresale como uno de los mayores empleadores privados del país (más de 90.000 empleos directos), con una fuerte capilaridad laboral y apoyo a los proveedores locales (64.000 pymes).

Caixabank aporta al PIB nacional un 1,5%, con una base superior a los 22 millones de clientes y un papel tractor en la financiación de familias y empresas. En el terreno social colabora estrechamente con la inclusión financiera, el microcrédito (a través de MicroBank) y la capilaridad de oficinas en zonas rurales para combatir la exclusión bancaria.

Otras organizaciones como Santander detallan su impacto económico global a través de magnitudes financieras, como sus beneficios, el volumen de créditos otorgados o sus contribuciones fiscales directas, mientras que Telefónica aporta 22.000 millones de euros al PIB de España, equivalente al 1,31% del total.