Instalaciones de Inditex en Sabón, Arteixo (A Coruña).

Instalaciones de Inditex en Sabón, Arteixo (A Coruña). Inditex

Ofrecido por:

Empresas

Inditex, con 2.600 millones en impuestos, entre los gigantes que más tiran del PIB español

Un estudio de Advice Strategic Consultants sitúa a Fundación 'la Caixa', El Corte Inglés y CaixaBank como las organizaciones que más aportan

Te puede interesar: Inditex firma otro récord con casi 20.000 millones en ventas y un beneficio que roza los 3.000

Publicada
Síguenos

Las grandes organizaciones suelen ser las que más contribuyen a la riqueza económica de un país. En España, son Fundación ‘la Caixa’, El Corte Inglés y Caixabank, que encabezan la clasificación de las compañías con mayor aportación socioeconómica al país, según la última edición del estudio Éxito Empresarial y Empresas que más contribuyen al PIB en 2026, elaborado por Advice Strategic Consultants. El gigante textil gallego Inditex ocupa la cuarta posición.

Amancio Ortega

El líder mundial del sector de la moda y el comercio minorista online aporta 2.600 millones de euros anuales solo en concepto de impuestos, consolidándose como uno de los mayores contribuyentes a las arcas públicas del país, al tiempo que aporta empleo estable.

Banco Santander, Telefónica, Mercadona, Iberdrola, Cellnex Telecom y Meliá Hotels International, que completan el top 10 del informe, formado por organizaciones de sectores como las finanzas, la distribución, la moda, las telecomunicaciones, la energía y el turismo.

La aportación de las grandes empresas al PIB español en 2026 incorpora el efecto arrastre en pymes, la generación de empleo y el retorno social, por lo que su contribución no es sólo económica, sino también financiera, social o laboral.

"Las diez principales compañías españolas, destacadas en los rankings de reputación e impacto socioeconómico de Advice Strategic Consultants, juegan un papel crucial para mitigar los grandes puntos débiles estructurales de la economía: el estancamiento de la productividad, el desempleo estructural, la brecha digital y la crisis de la vivienda", resume el socio director de Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

Empleo, actividad, obra social

Inditex ocupa la cuarta posición gracias a su actividad internacional, su capacidad exportadora y el impacto de su red logística y comercial. El grupo fundado por Amancio Ortega abona unos 2.600 millones de euros anuales en impuestos, además de generar actividad y empleo entre diversidad de proveedores y empresas colaboradoras.

Por encima en el estudio, Fundación 'la Caixa' realiza una aportación del 3,5% al PIB de España, al tiempo que contribuye en términos sociales con su histórica Obra Social, con un presupuesto de 711 millones de euros en 2026, enfocada en atención a la tercera edad, enfermos y desempleados.

El Corte Inglés, con una aportación económica al PIB del 1,3%, ocupa los primeros puestos de contribución directa e indirecta al producto nacional y a la economía digital. Sobresale como uno de los mayores empleadores privados del país (más de 90.000 empleos directos), con una fuerte capilaridad laboral y apoyo a los proveedores locales (64.000 pymes).

Caixabank aporta al PIB nacional un 1,5%, con una base superior a los 22 millones de clientes y un papel tractor en la financiación de familias y empresas. En el terreno social colabora estrechamente con la inclusión financiera, el microcrédito (a través de MicroBank) y la capilaridad de oficinas en zonas rurales para combatir la exclusión bancaria.

Otras organizaciones como Santander detallan su impacto económico global a través de magnitudes financieras, como sus beneficios, el volumen de créditos otorgados o sus contribuciones fiscales directas, mientras que Telefónica aporta 22.000 millones de euros al PIB de España, equivalente al 1,31% del total.