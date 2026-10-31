Afigal explica cómo funciona una SGR y por qué puede ser clave para una empresa

La Sociedad de Garantía Recíproca gallega facilita el acceso al crédito de pymes, autónomos y emprendedores mediante avales, asesoramiento financiero y acuerdos con entidades financieras

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Para una pyme, un autónomo o una persona que acaba de poner en marcha un negocio, conseguir financiación puede ser determinante para dar el siguiente paso. Comprar maquinaria, ampliar un establecimiento, acometer una inversión, disponer de circulante o poner en marcha un nuevo proyecto son situaciones habituales en las que recurrir al crédito forma parte de la gestión empresarial.

Pero ¿qué ocurre cuando una empresa tiene un proyecto viable y necesita financiación, pero no dispone de las garantías suficientes que le solicita una entidad financiera? Es precisamente aquí donde entra en juego Afigal, una Sociedad de Garantía Recíproca cuyo objetivo es facilitar el acceso a la financiación de pymes, autónomos y emprendedores gallegos.

¿Qué es una SGR?

Una SGR es una entidad financiera que proporciona avales y garantías a sus socios para facilitar su acceso al crédito. En la práctica, Afigal actúa como respaldo ante las entidades financieras, ayudando a que empresas con proyectos viables puedan acceder a la financiación que necesitan.

El funcionamiento es sencillo. Una empresa necesita financiación para desarrollar un proyecto y Afigal analiza su situación y la viabilidad de la operación. Cuando procede, Afigal aporta su aval como garantía ante la entidad financiera.

De esta manera, Afigal ayuda a mejorar las posibilidades de acceso al crédito y a conseguir condiciones financieras más favorables, además de acompañar a la empresa durante el proceso.

¿Para qué puede ayudar Afigal?

Las necesidades de financiación cambian en función del momento en el que se encuentre cada negocio. Una empresa puede necesitar financiación para adquirir maquinaria, renovar sus instalaciones, realizar una inversión, digitalizarse o afrontar sus necesidades de circulante. Un emprendedor puede necesitar respaldo para poner en marcha su negocio. Y una empresa que participa en una licitación o firma un contrato puede necesitar un aval que garantice el cumplimiento de sus obligaciones.

Afigal ofrece avales financieros, técnicos y especiales para responder a diferentes necesidades empresariales. El objetivo es que la falta de garantías no se convierta en un freno para un proyecto empresarial viable.

Afigal, más que garantías

El aval es una de las principales herramientas de Afigal, pero su papel va más allá. Las empresas que recurren a Afigal cuentan también con el asesoramiento de un equipo especializado en financiación empresarial, que estudia cada caso y acompaña al socio durante el proceso. Este conocimiento permite analizar las necesidades concretas de cada negocio y valorar las alternativas de financiación más adecuadas en cada momento. Además, los socios de Afigal pueden beneficiarse de las condiciones establecidas en los convenios que la entidad mantiene con entidades financieras y organismos públicos. Es, por tanto, un modelo basado no solo en aportar garantías, sino también en acompañar a la empresa en sus decisiones financieras.

Para quienes quieren emprender

Afigal tiene entre sus objetivos apoyar el emprendimiento. Para quien decide poner en marcha un negocio, conseguir financiación puede ser uno de los primeros grandes retos. Contar con el respaldo de Afigal puede facilitar el acceso al crédito necesario para poner en marcha una actividad, adquirir equipamiento, realizar inversiones iniciales o afrontar las primeras necesidades financieras del negocio. En torno al 30% de los avales de Afigal se destinan al emprendimiento, reflejando el papel de la entidad como apoyo al tejido empresarial desde sus primeras etapas.

Una red que sigue creciendo

Afigal cuenta actualmente con más de 13.500 pymes, autónomos y emprendedores gallegos como socios y dispone de delegaciones en A Coruña, Carballo, Ferrol, Lugo y Santiago. A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria, la entidad ha consolidado su papel como una herramienta de apoyo a la financiación empresarial en Galicia.

Las empresas, autónomos y emprendedores interesados en conocer las soluciones de financiación y avales de Afigal pueden contactar con la entidad a través de comercial@afigal.es o en el teléfono 981 216 276.