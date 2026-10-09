Permiso definitivo de la Xunta a Inditex para su parque eólico en el puerto exterior de A Coruña

En diciembre de 2025 la Xunta daba luz verde ambiental al proyecto de Inditex Renovables de construir un parque eólico en el puerto exterior de A Coruña. Había pasado un año desde que el gigante textil solicitase al Gobierno gallego las autorizaciones administrativas. Este viernes la Xunta ha otorgado estos permisos de manera definitiva, según publica el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El plan de Inditex incluye la instalación de tres aerogeneradores de 6,6 megavatios de potencia cada uno con 115 metros de altura hasta el buje y 170 metros de diámetro de rotor con los que suministrar energía al complejo industrial de la compañía en el polígono de Sabón (Arteixo) y a otras empresas asentadas en el puerto exterior.

El futuro parque eólico, cuya tramitación inició la multinacional gallega en 2021, estará ubicado en la zona norte de los muelles de punta Langosteira. Cuando empiece la obra tendrá una duración estimada de 12 meses.

El presupuesto de ejecución material llega a los 21,7 millones de euros, de los que 17,4 son para el parque eólico y el resto para la ampliación de la subestación eléctrica transformadora de Inditex.

Durante la tramitación del proyecto, en la fase de exposición pública se presentaron 178 alegaciones por parte de colectivos medioambientales, entidades locales y particulares. En el análisis de las mismas hubo que realizar algunas adaptaciones.

Una de las más significativas fue la reubicación del aerogenerador número 3 y de la torre de medición, un cambio requerido hace dos años con el fin de subsanar interferencias con las servidumbres aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Green Port

El de Inditex es uno de los grandes proyectos energéticos promovidos por el Puerto de A Coruña dentro de su estrategia Green Port. En ella participan también otras empresas como Ferrovial, Navantia, Acciona o Saitec, que entre sus proyectos plantean la fabricación de componentes de eólica marina.

En las últimas memorias anuales de Inditex se destaca que el proyecto de parque eólico en Langosteira pretende “generar la energía renovable necesaria para cubrir la demanda eléctrica anual” de la sede de la compañía textil en Arteixo y “abastecer de energía eléctrica limpia a las infraestructuras del puerto".

La superficie de ocupación total de las plataformas de montaje de los tres aerogeneradores supera los 19.700 metros cuadrados, de los que más de 1.300 serán de ocupación temporal durante la fase de obras.

Las autorizaciones administrativas previa y de construcción que ha recibido Inditex Renovables se otorgan independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros condicionantes técnicos de organismos o empresas de servicio público o interés general afectados, necesarios para la realización de las obras previstas en el proyecto.