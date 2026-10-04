Siete de cada diez empresas tecnológicas de Galicia usa inteligencia artificial

En Galicia, el 70% de las empresas tecnológicas usa inteligencia artificial o la ha incorporado a sus productos y servicios. El uso de esta tecnología ha crecido un 76% en cosa de un año en el sector TIC gallego, siendo la tecnología disruptiva más extendida seguida del Business Inteligence, presente en el 52% de las compañías.

Los datos, extraídos del informe Galicia Digital. Tecnologías Disruptivas en las empresas TIC de Galicia difundido por la Xunta de Galicia, son del 2025 y dibujan un escenario en el que la IA se utiliza tanto para las necesidades de contratación y formación como para la propia actividad empresarial.

El análisis está elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito a la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega).

De él se desprende que el año pasado el 67,4% de las empresas TIC gallegas utilizaba ya inteligencia artificial o la incorpora a sus productos y servicios, una cifra que triplica el dato del 2021.

Dentro de la IA, la tecnología más extendida, con un 75,1% fue el procesamiento de lenguaje natural. Le sigue el machine learning para el análisis de datos, que llega al 46,1%.

Los usos se concentran en los procesos de producción (65,3%), en el marketing o en las ventas (42,1%) y en las actividades de I+D e innovación (38,9%).

Business Intelligence y el Internet de las Cosas, en segundo y tercer lugar

El Business Intelligence se consolida como la segunda más extendida, presente ya en un 52,4% de las empresas y con un avance anual de 3,8 puntos.

Le sigue el Internet de las Cosas, que llega al 38,1%, 1,5 puntos más que en el año anterior, mientras el Big data aumenta 1,6 puntos y alcanza el 36,6%.

Según este informe, la robótica registra el mayor avance relativo con un crecimiento del 83,1% y alcanza el 11,9%. Entre las empresas usuarias, el 47,5% combina robots industriales y de servicios.

Asimismo, los chatbots experimentan también un fuerte impulso y llegan al 48,8% de las empresas TIC, 12,4 puntos más que en 2024. Las tecnologías de telepresencia, realidad virtual, procesamiento de imágenes y hologramas avanzan 5 puntos y alcanzan el 30,5% del tejido empresarial tecnológico.

El blockchain se sitúa en el 45,8%, con un incremento anual de 5,6 puntos. Los gemelos digitales y la simulación llegan al 28,4%, 5,8 puntos más, y la impresión 3D alcanza el 31,9%, con un avance de 5,4 puntos.

Las empresas grandes adoptan antes estas tecnologías

Pero la adopción de estas tecnologías no es igual para todas las empresas.

Aquellas de mayor tamaño utilizan más la IA y el resto de herramientas analizadas.

Concretamente, la inteligencia artificial alcanza el 79,3% en las empresas con 10 o más trabajadores, 15,6 puntos por encima de las de menor dimensión. En el Big Data la diferencia es más amplia: lo utilizan el 60% de las empresas de mayor tamaño frente al 29,3% de las que tienen hasta nueve personas trabajadoras.

A Internet de las Cosas también presenta una mayor implantación en las empresas con 10 o más trabajadores, con un 56,9%, frente al 32,2% en las de menor tamaño. En ese segmento empresarial, los chatbots llegan al 55,1% y el blockchain al 51,1%.

El informe también apunta a que estas tecnologías llegan acompañadas de una mayor demanda de talento.

La inteligencia artificial se consolida como la segunda área en la que las empresas contrataron o prevén contratar especialistas TIC, con un 28,8%. También se perfila como la principal prioridad formativa para las empresas con especialistas TIC: el 66,5% muestra interés en este área, 7,4 puntos más que en 2024.