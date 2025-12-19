Los platos preparados más ricos para esta Navidad en Galicia están en estos supermercados Cedida

Vegalsa-Eroski pone a disposición de sus clientes una amplia gama de platos caseros preparados y listos para tomar. A los ya habituales en la sección Cocina in Situ y los propios de la temporada de Navidad, este 2025 se suman los jamoncitos de cochinillo asado, las vieiras a la gallega, el pollo especial de Navidad y el vasito de tiramisú

Disfrutar de un rico menú de Navidad mientras se pasa tiempo con la familia sin pensar en la preparación de los platos. Esto es lo que ofrece Vegalsa-Eroski con su comida lista para tomar elaborada con productos de proximidad a precios competitivos. Una solución cómoda para pasar las mejores navidades en casa sin preocuparse por qué cocinar.

La compañía de distribución alimentaria gallega apuesta por su sección de comida preparada, Cocina in Situ, disponible en establecimientos Eroski y Autoservicios Familia seleccionados (en total, 30) en Galicia, Asturias y Castilla y León. Una sección que ofrece a los clientes platos caseros listos para consumir en sus casas o en los comedores de algunos de sus supermercados.

La parte de comedor está disponible en la mayoría de los supermercados que tienen Cocina in Situ y consiste en una zona con mesas, sillas, microondas y papeleras para que los consumidores puedan comer tranquilamente. Estas propuestas gastronómicas, además, pueden llevarse a casa o al trabajo para degustar platos caseros, equilibrados y ricos.

Y es que la empresa busca adaptarse siempre a las necesidades de los clientes y a su estilo de vida. La sección de comida preparada ofrece una solución fácil y rápida, a la par que económica y hecha con productos de proximidad.

Así, una de las opciones que ofrece es el menú completo por 4,99 euros, que incluye primero, segundo, postre y bebida. Los clientes pueden elegir entre platos para todos los gustos: ensaladas, pastas, pescado… destacando especialmente las opciones de carnes asadas.

La sección cuenta con un equipo específico que elabora los platos en la propia tienda y atiende a los clientes durante todo el día. A mayores, hay la opción de libre servicio en la que los clientes pueden coger directamente los platos o el menú en el mostrador.

La Cocina in Situ se está incorporando en las aperturas y el objetivo de Vegalsa-Eroski es incorporarla en más establecimientos: la primera se abrió en 2019, en el Autoservicios Familia Vázquez de Parga (Carballo) y la última, hace dos semanas en el Eroski Center de Vilanova de Arousa.

¿Qué platos habrá en Navidad?

Más allá de los platos que habitualmente se pueden encontrar en esta sección, Vegalsa-Eroski tiene una selección de comida preparada dentro de la gama de Navidad. El salpicón de marisco, la paleta asada, la carrillera de cerdo, la carne asada o los gambones al ajillo seguirán estando disponibles en estas fechas señaladas, pero lo harán junto a otras deliciosas opciones.

Así, durante la temporada de Navidad, los clientes de Vegalsa-Eroski podrán llevarse listos para degustar platos como pollo relleno, almejas a la marinera, pierna de cordero lechal, cochinillo asado, bacalao a la gallega con coliflor, sopa de pescado y marisco, merluza a la marinera y, como postre, tronquito de Navidad.

Una amplia variedad de opciones a las que este año se han unido varias novedades que, seguro, harán las delicias de cualquier paladar. Es el caso de los jamoncitos de cochinillo asado, las vieiras a la gallega, el pollo especial de Navidad y el vasito de tiramisú.

Platos elaborados con cariño en las propias tiendas de Vegalsa-Eroski que no dejarán indiferentes a los invitados a cualquier comida o cena de Navidad, permitiendo además que los anfitriones puedan compartir con ellos el máximo tiempo posible.

¿Qué establecimientos disponen de Cocina in Situ?

Vegalsa-Eroski dispone de 30 establecimientos con Cocina in Situ, de los cuales 21 están en Galicia. Esta es la lista completa: