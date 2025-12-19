LinkedScholar gana el primer premio que la Cámara de A Coruña otorga a startups tecnológicas

LinkedScholar ha sido el proyecto mejor valorado por el jurado del programa Impulsa StartUp de la Cámara de A Coruña. La Demo Day (presentación de proyectos a inversores) de este programa pensado para ayudar a emprendedores con una idea de negocio de base tecnológica o que utilicen la tecnología para escalar su negocio ayudándoles a hacer realidad sus proyectos se ha celebrado esta mañana en el Club Cámara Noroeste.

Impulsa Stratup consta de dos fases que abarcan desde la maduración de la idea de negocio hasta la presentación a inversores. La primera fase estaba destinada a emprendedores cuya idea de negocio sea potencialmente escalable, es decir, la tecnología debe tener un papel protagonista en el posterior crecimiento y expansión de la futura startup.

En la segunda fase, "Despega", que finaliza hoy, han participado proyectos con un producto mínimo viable o un prototipo testeado en el mercado, que podrán comenzar a desarrollar. Los emprendedores se han beneficiado de mentorías personalizadas con expertos en materias adaptadas a las necesidades de cada empresa emergente.

Así, han realizado prospección de financiación y búsqueda de inversores, además de fijar un plan de crecimiento que incluía una estrategia de marca. De esta forma, se ha ayudado a los emprendedores en la preparación y presentación del proyecto a mentores e inversores.

Bouret, segundo premio

LinkedScholar, ganadora del primer premio, es una plataforma que convierte datos institucionales en inteligencia accionable (útil para la rápida toma de decisiones) para universidades y centros de investigación. Bouret, segunda clasificada, es una firma gallega de moda especializada en vestidos de invitada y novia de alta gama, con producción responsable y diseño 100% español.

El jurado, formado por el director general de la Cámara de A Coruña, Manuel Galdo; el gerente de Abanca Innova, José Antonio Suárez; el director de Riesgos de Afigal, Andrés Pérez; la socia de Cubic@rte Ventures, Carmen Carpintero; el analista de Inversiones y responsable de Dealflow en Unirisco Galicia, Pablo Lombardero, y Juan Carlos Bugallo, de Startups.st, eligió estas propuestas teniendo en cuenta criterios como la innovación, el valor diferencial, la viabilidad económico-financiera de los proyectos, la tecnología utilizada, el tamaño del mercado al que se aspira acceder y los socios.

Otros proyectos presentados

Los proyectos contra los que han competido LinkedScholar y Bouret son:

Belusi : Plataforma de asesoría de imagen estratégica para mujeres profesionales, combinando análisis de imagen, comunicación y liderazgo

: Plataforma de asesoría de imagen estratégica para mujeres profesionales, combinando análisis de imagen, comunicación y liderazgo Cero de Costa : Marca de ropa que refuerza el vínculo con la costa, con presencia física, multimarca y online

: Marca de ropa que refuerza el vínculo con la costa, con presencia física, multimarca y online Edukelia : Aplicación web que utiliza IA generativa para reforzar competencias en matemáticas y lectoescritura en niños de Primaria

: Aplicación web que utiliza IA generativa para reforzar competencias en matemáticas y lectoescritura en niños de Primaria Financenova : Solución de IA soberana para banca privada y family offices, optimizando productividad y cumplimiento normativo

: Solución de IA soberana para banca privada y family offices, optimizando productividad y cumplimiento normativo Galia Digital: Agenda inteligente con IA para gestión de citas vía WhatsApp, pensada para peluquerías y negocios similares

Agenda inteligente con IA para gestión de citas vía WhatsApp, pensada para peluquerías y negocios similares Gamevitation : Invitaciones interactivas en formato de minijuego, personalizadas para eventos únicos

: Invitaciones interactivas en formato de minijuego, personalizadas para eventos únicos Macafacética : Servicio innovador de tarot y retratos predictivos con IA, orientado a la búsqueda de certidumbre personal

: Servicio innovador de tarot y retratos predictivos con IA, orientado a la búsqueda de certidumbre personal Paxariños : Espacio educativo y screen-free para cuidado infantil por horas, facilitando la conciliación familiar

: Espacio educativo y screen-free para cuidado infantil por horas, facilitando la conciliación familiar Rests In Peace (RIP) : Plataforma que transforma excedentes alimentarios en recetas sostenibles mediante IA y trazabilidad QR

: Plataforma que transforma excedentes alimentarios en recetas sostenibles mediante IA y trazabilidad QR Skin Mask Pro: Tecnología facial inteligente que personaliza tratamientos automáticos según el estado real de la piel

El Programa Impulsa Startup está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa de Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027.