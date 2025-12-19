Gadis refuerza su alianza con UNICEF para ayudar a más de 15.000 niños en emergencia

Imagen de uno de los beneficiarios de la ayuda. UNICEF.

Supermercados Gadis ha reafirmado un año más su compromiso solidario con UNICEF, destinando su felicitación navideña a una acción que permitirá ayudar a 15.057 niños y niñas en situación de emergencia mediante tratamiento nutricional.

La iniciativa se articula a través del Regalo Azul de UNICEF, bajo el lema "Juntos podemos transformar vidas".

Este apoyo se traduce en una donación económica equivalente a 5.019 kits de alimento terapéutico, una solución rica en nutrientes destinada a combatir la desnutrición aguda infantil en países y territorios afectados por conflictos armados, desastres naturales y crisis humanitarias.

UNICEF alerta actualmente de situaciones extremas en lugares como Gaza, Sudán, la República Democrática del Congo o Bangladesh.

La colaboración entre Gadis y la organización humanitaria se mantiene desde 1993, sumando más de tres décadas de compromiso continuado con la protección de la infancia más vulnerable.

Cada año, la compañía renueva su apoyo con el objetivo de atender las necesidades más urgentes en cada momento, adaptándose a un contexto internacional cada vez más complejo.

Desde UNICEF, Irene Marín, coordinadora de UNICEF Comité Galicia, ha advertido de que más de 200 millones de niños y niñas necesitarán ayuda humanitaria en 2026, en un escenario marcado por el aumento de los conflictos, el hambre y los recortes de financiación.

En este sentido, ha agradecido el compromiso recurrente de Gadis, especialmente en un contexto en el que la falta de fondos ha obligado a reducir intervenciones clave en numerosos países.

Para Gadis, construir una sociedad más justa comienza en lo local, pero con la vocación de que sus acciones tengan un impacto global.

A través de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la compañía mantiene una alianza estable con UNICEF para avanzar hacia un mundo sin hambre ni pobreza y con menos desigualdades.