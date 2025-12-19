Se buscan botellas antiguas de Bodegas Marqués de Vizhoja.

La bodega lanza la campaña 'Guardianes del tiempo' e invita a las familias a buscar botellas antiguas de sus vinos y compartir los recuerdos que las acompañan en un concurso que premia con hasta 1.500 euros en productos de la marca

Contenido patrocinado

Hay botellas que nunca se abren. Que reposan en el fondo de una vitrina familiar, cubiertas por una fina capa de polvo y el peso silencioso de los años. No están ahí por olvido, sino por todo lo contrario: porque cada una guarda un momento que merece ser preservado. Una boda. Un nacimiento. Aquel verano inolvidable. La última comida con quien ya no está. Esas botellas son mucho más que vino: son cápsulas del tiempo familiar, testigos mudos de celebraciones, confidencias y brindis que marcaron vidas enteras.

Bodegas Marqués de Vizhoja lo sabe bien. Durante más de medio siglo, sus vinos han acompañado a miles de familias de toda España en sus momentos más importantes. Y ahora, con su campaña "Guardianes del Tiempo", la bodega quiere devolverles el protagonismo a todas esas personas que han conservado no solo sus botellas, sino también los recuerdos que las rodean.

La bodega hace un llamamiento a la búsqueda de botellas antiguas para preservar su propia historia, y ofrece un premio de 1.500 euros en productos de su tienda online para la persona que localice la botella más antigua.

Una arqueología doméstica con sabor a nostalgia

"¿Qué recuerdos encuentras en un vino?", pregunta la campaña. La respuesta puede estar en cualquier rincón de la casa: entre cajas olvidadas en el trastero, al fondo de aquella estantería que nadie revisa, o en la vitrina del salón, junto a las copas de cristal que solo se usan en Navidad.

Bodegas Marqués de Vizhoja invita a las familias a convertirse en arqueólogos de su propia historia, a buscar esas botellas antiguas que han resistido mudanzas, reformas y el paso inexorable del tiempo. Botellas con lacre descendente en el cuello, etiquetas que mencionan variedades como albariño y loureira, colgantes metálicos con el rodaballo grabado... Ejemplares que hablan de otra época, cuando cada embotellado era casi un acto ceremonial.

La botella más antigua encontrada será premiada con 1.500 euros en productos de la bodega. Pero el verdadero premio, quizás, sea el reencuentro con aquella tarde de domingo, aquel aniversario, aquel "te tengo que contar algo importante" que precedió al descorche.

Historias que merecen ser contadas

Porque no todas las botellas especiales son antiguas. A veces, el verdadero tesoro es la historia que las acompaña.

La segunda modalidad de la campaña, "Historia Familiar", invita a etiquetar en redes sociales a la persona con la que has vivido esos momentos junto a un vino de Bodegas Marqués de Vizhoja. La primera copa que compartió una pareja. El brindis cuando llegó el resultado de aquella oposición. La comida familiar en la que, entre risas y vino, se confesaron secretos guardados durante años. Porque en el fondo, la historia de un vino es siempre la historia de las personas que lo bebieron.

Una botella de Marqués de Vizhoja.

El vino que siempre estuvo ahí

"Somos el vino que siempre te ha acompañado. Ahora tú puedes ser guardián de nuestra memoria", resume la campaña. Es una inversión de roles: durante décadas, las familias han sido guardianas silenciosas de las botellas de Bodegas Marqués de Vizhoja. Ahora, la bodega les pide que cuenten en voz alta todo lo que esas botellas significan.

Desde 1968, Bodegas Marqués de Vizhoja ha sido testigo privilegiado de la evolución de la sociedad. Ha visto cambiar las costumbres, los sabores, las formas de celebrar. Pero hay algo que permanece intacto: esa necesidad humana de marcar los momentos importantes con un brindis, de convertir el acto de beber en un ritual de comunión.

Las botellas ganadoras no terminarán en una estantería cualquiera. Pasarán a formar parte del patrimonio histórico de la bodega, en un museo vivo donde cada ejemplar cuenta la historia de una familia, de una generación, de una época.

Nostalgia con fecha de caducidad

El timing de la campaña no es casual. Diciembre es un mes de reencuentros familiares, de miradas hacia atrás, de esa melancolía dulce que invita a revisar cajones y álbumes de fotos. Es el momento perfecto para buscar en el pasado, para desempolvar recuerdos junto a botellas que quizás llevaban años esperando su momento.

Para participar en "El Tesoro Perdido", basta con enviar una fotografía de la botella antigua a guardianesdeltiempo@marquesdevizhoja.com. Para "Historia Familiar", hay que etiquetar en la imagen de la publicación en Instagram o Facebook a la persona con la que guardes los mejores recuerdos acompañados de una copa de Bodegas Marqués de Vizhoja.

Los premios (1.500 euros para la botella más antigua y 250 euros para las tres personas que resulten ganadoras del sorteo de “Historia familiar”) pueden canjearse por cualquier producto de la tienda online de la bodega. Pero el verdadero premio, insistimos, es otro: la oportunidad de darle voz a la memoria, de convertir el recuerdo privado en relato compartido.

Cada botella, un capítulo

Hay quien colecciona vinos por su valor enológico, por la calidad de su añada o por la exclusividad de su edición. Pero hay otra forma de coleccionar vino, mucho más íntima y poderosa: guardar botellas porque representan momentos irrepetibles.

"Guardianes del Tiempo" es, en el fondo, una campaña sobre la permanencia de lo que importa. Sobre cómo un objeto tan aparentemente simple como una botella de vino puede convertirse en el hilo conductor de décadas de vida familiar. Sobre la capacidad del vino para transformar lo cotidiano en memorable, lo ordinario en extraordinario.

Porque al final, no son las botellas las que guardan los recuerdos. Somos nosotros quienes los proyectamos sobre ellas, convirtiéndolas en anclas de nuestra propia historia.

Y quizás, en algún trastero de Galicia, de Madrid o de Extremadura, hay una botella de Bodegas Marqués de Vizhoja esperando a que alguien la encuentre y, al hacerlo, se reencuentre consigo mismo.

La campaña "Guardianes del Tiempo" estará activa hasta el 12 de enero. Más información en esta web.