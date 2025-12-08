Estas son las únicas dos marcas de Inditex que han aumentado número de tiendas en el último año

Inditex presentó la semana pasada unos resultados financieros positivos, con casi un 4% de beneficio en los primeros nueve meses. Aunque lejos de las épocas de los dos dígitos de crecimiento, los resultados dispararon a la acción en bolsa, con un repunte de casi un 10% el día de presentación. El motivo es que la compañía crece en un contexto de incertidumbre en el que le va mucho mejor que a sus competidores.

Dentro de la información financiera de la compañía destacan también los datos de número de establecimientos en todo el mundo. Inditex tiene a fecha 31 de octubre 5.527 tiendas en todo el mundo, un número impresionante, pero inferior a las 5.659 de un año antes. La compañía continúa su estrategia de cerrar tiendas pequeñas y apostar por otras más grandes, por lo que el número de establecimientos decrece cada año.

Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en casos conocidos de ciudades españolas. En Madrid, la compañía ha abierto en los últimos años tiendas gigantes como la de plaza de España o Serrano, retirándose de algunos centros comerciales y cerrando otros establecimientos.

En A Coruña, su sede, Inditex ha echado el cierre en los últimos años a comercios históricos como el de la calle Torreiro o el de la calle Real, y en estos momentos Zara solo tiene cuatro tiendas abiertas en su ciudad natal: las de los centros comerciales Marineda City y Cuatro Caminos, la "flagship" de la calle Compostela, y la primera de todas: la de Juan Flórez.

Las únicas cadenas que crecen

Dentro de esta tendencia, solamente hay dos cadenas de Inditex que tienen hoy más tiendas que hace un año. La primera de ellas es Bershka, que ha sumado 4 tiendas en los últimos doce meses. A 31 de octubre de 2024 contaba con 855 en todo el mundo, y un año después eran 859. El otro caso es Lefties, la marca de ropa a bajo precio de Inditex. El año pasado eran 203 tiendas y ahora son 213.

El resto de las cadenas bajan en número de establecimientos. Zara ha pasado de 1.588 a 1.528, Zara Home de 407 a 380, Pull & Bear de 812 a 800, Massimo Dutti de 542 a 519, siendo la que más baja en porcentaje; Stradivarius pasa de 845 a 839 y Oysho de 407 a 389. El total de tiendas, como decíamos antes, baja de 5.659 a 5.527, 132 menos.