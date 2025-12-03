Zara estrena tiendas en Las Vegas y Charlotte, en Estados Unidos, y en Roma

Inditex llega al 31 de octubre de 2025 con 5.527 tiendas físicas en el mundo. Son un 2,3% menos, 132 establecimientos, que las que había hace un año, 5.659, según contiene el informe de resultados económicos consolidados de los nueve primeros meses.

Pero la compañía textil gallega aterriza en nuevas ubicaciones, como las de Zara en Las Vegas Forum Shops at Ceasars Palace. Esta semana también abrirá en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), así como una tienda independiente de Zara Man en Palazzo Verospi, Roma.

La empresa informa sobre "importantes reubicaciones y reformas" en algunas tiendas emblemáticas, como Osaka Shinsaibashi, Austin The Domain, Maastricht Grote Straat y Barcelona Diagonal.

El resto de los formatos continúan realizando aperturas y reformas en localizaciones clave. Una de ellas es la primera tienda en Dinamarca de Bershka, en Copenhagen Vimmelskaftet; y las tiendas de Stradivarius en Glasgow Silverburn; Zara Home en Hamburgo Hansviertel; y Oysho en Ámsterdam Kalverstraat.

Al cierre del periodo de nueve meses del presente ejercicio fiscal, Inditex cuenta con 1.528 tiendas Zara, 380 Zara Home, 800 Pull&Bear, 519 Massimo Dutti, 859 Bershka, 839 Stradivarius, 389 Oysho y 231 Lefties. Bershka y Lefties tienen más tiendas físicas que hace un año; las demás marcas, menos.

La multinacional señala en su balance la continuidad de la implantación de la nueva tecnología de alarmado en las tiendas. El sistema ya está plenamente operativo en Zara y se está implementando en Bershka y Pull&Bear.

Iniciativas solidarias

Con motivo de su 50 aniversario, Zara ha presentado la colección cápsula 50 Creadores, recuerda Inditex. Un proyecto solidario que reúne a cincuenta profesionales de diferentes ámbitos creativos. Zara donará todos los beneficios a Women's Earth Alliance, una organización que promueve el liderazgo femenino en iniciativas medioambientales y comunitarias.

El pasado 18 de noviembre se celebró la apertura de la nueva tienda Zara Home for&from en Oporto. Con ella, el grupo alcanza un total de 17 tiendas de este formato que, desde 2002, han generado oportunidades laborales en España, Portugal, Italia y México para casi mil personas con diferentes discapacidades en colaboración con ONG locales.