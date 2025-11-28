Rueda pide "seriedad" y "cumplir la ley" ante el ERTE de Sargadelos e intentará mediar de nuevo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido "seriedad" y "cumplimiento de la ley" tras conocerse que el dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha impuesto a 86 empleados un procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) durante una quincena.

En este contexto, ha afirmado que la Xunta intentará mediar en el conflicto, como ya hizo en primavera en un primer intento de cierre.

"Intentaremos hacer el papel que nos llevó a la solución, pero también somos conscientes de nuestras capacidades como autoridad laboral y exigiremos el cumplimiento de la ley", ha matizado.

Rueda se ha pronunciado este viernes en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press al ser preguntado por la posición que adoptará el Gobierno gallego en el nuevo conflicto surgido en la fábrica de Cervo (Lugo), que ha sumado durante esta jornada el anuncio del ERTE y de la dimisión del propio Segismundo García.

El presidente ha recordado que, cuando se produjo un conflicto, la Xunta intentó mediar para "llegar a una solución": "En ese momento lo conseguimos y ahora intentaremos hacer lo mismo". Para ello, ha asegurado que tomará las decisiones que le "correspondan como Xunta de Galicia".

"No creo que sea un buen final cualquier otro que no implique continuidad del trabajo normal de la fábrica", ha añadido.