El Mercado de San Agustín, en A Coruña, acogerá el 29 de noviembre el II Encuentro de Emprendimiento

Interior de San Agustín durante la celebración de un mercado. Facebook Mercado das Nubes

El Ayuntamiento de A Coruña celebrará el próximo 29 de noviembre el II Encontro de Emprendemento en el Mercado de San Agustín, una jornada abierta al público que busca impulsar la actividad emprendedora en la ciudad y visibilizar los proyectos que están construyendo el futuro empresarial coruñés.

El encuentro está dirigido a entidades que trabajan en el ámbito del emprendimiento y a proyectos empresariales iniciados a partir del 1 de enero de 2023 que desarrollen su actividad en el término municipal de A Coruña.

El evento ofrecerá un espacio de exposición e intercambio entre emprendedores, entidades y el Ayuntamiento, promoviendo una cultura emprendedora basada en la colaboración y en el aprovechamiento de los recursos locales.

Los proyectos participantes podrán optar a cuatro premios económicos: uno al proyecto más innovador dotado con 3.000 euros, otro al mejor proyecto de economía social también de 3.000 euros, y dos reconocimientos al impacto local de 1.000 euros cada uno.

Una comisión formada por personal técnico municipal y representantes de las entidades colaboradoras analizará factores como la madurez de la idea, la innovación, la viabilidad técnica y económica, la experiencia del equipo y su impacto territorial.

A lo largo de la jornada habrá charlas inspiradoras, asesoramientos express, mesas redondas, actividades de networking y una exposición abierta al público titulada "Rúa Emprende".

También se habilitará un espacio para un xantar-networking que permitirá estrechar lazos entre los distintos participantes.