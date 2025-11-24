Cumplen impulsa en A Coruña su primera Jornada de Compliance en Galicia el 28 de noviembre

El Nordés Club Empresarial de A Coruña acoge el próximo 28 de noviembre la primera Jornada Cumplen Galicia, un punto de encuentro para directivos, profesionales e instituciones comprometidas con una gestión empresarial basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo.

Organizada por Cumplen, la Asociación de Profesionales del Cumplimiento Normativo, esta jornada marca el lanzamiento oficial de su Delegación en Galicia y busca impulsar una cultura de cumplimiento responsable, adaptada al tejido empresarial gallego.

"Queremos que Galicia se sume a la conversación global sobre cómo hacer empresas más íntegras, innovadoras y sostenibles, desde su propia realidad territorial y empresarial porque cumplir no es solo una obligación, es una forma de generar valor, reputación y futuro compartido", señala Kika Joncour, directora gerente de Cumplen.

Un programa con visión práctica y enfoque local

El evento, cuya inscripción es gratuita, abordará los tres grandes ejes que están transformando la forma de hacer empresa: cumplimiento, sostenibilidad e innovación tecnológica.

Así, a lo largo de la mañana se celebrarán varias mesas de debate con la participación de directivos, juristas y expertos de referencia que compartirán experiencias reales, buenas prácticas y retos para el futuro del compliance en Galicia.

Los asistentes dispondrán, además, de un espacio para el networking y un mini taller exprés orientado a ofrecer herramientas concretas para la gestión del cumplimiento en organizaciones de todos los tamaños.

La Delegación Cumplen Galicia nace con la vocación de conectar al ecosistema empresarial gallego con las tendencias nacionales e internacionales en materia de ética corporativa, fomentando la colaboración público-privada y el intercambio de conocimiento.