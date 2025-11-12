Isidoro Martínez, CEO de Tecalis: "Cualquier empresa crece si se gestiona con sentido común"

El diario británico Financial Times publica hoy un suplemento con un ranking que da cuenta de las 300 empresas europeas con el crecimiento más sólido y constante experimentado en los últimos diez años. En esta lista (Europe’s Long-Term Growth Champions 2026) figura la compañía gallega Tecalis, fundada en 2008.

Tecalis, que ocupa el puesto 21 entre las 54 firmas del segmento IT & Software, ya ha aparecido tres veces (2018, 2019 y 2025) en el FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies, que destaca la rapidez del crecimiento empresarial.

La empresa, con sede en Milladoiro, Ames (A Coruña), hace un uso intensivo de la inteligencia artificial y desarrolla herramientas RegTech como proveedor cualificado de servicios electrónicos de confianza, con soluciones como la gestión del alta de clientes (Customer Hub), la verificación de identidad (KYC), firma electrónica y kioscos digitales interactivos.

Isidoro Martínez, CEO y fundador de Tecalis, repasa en Quincemil sus primeras experiencias tecnológicas y comparte la relevancia que da a la actividad de su empresa y a su concepto de "cultura" del emprendimiento.

¿Qué satisface más: el crecimiento rápido o el crecimiento sólido y sostenible?

Estar en el ranking de este año es difícil, como también lo es estar en tres ediciones en el de crecimiento rápido. Esto supuso una satisfacción máxima para un empresario, fue algo brutal, y que ahora te reconozcan un crecimiento tan sólido diría que todavía es más brutal.

Más allá de los ingresos que obtiene la empresa, ¿en qué se apoya esa solidez y constancia?

Es complicado crecer rápido, más aún hacerlo durante diez años seguidos. El principal parámetro es la facturación, en un marco de 300 empresas a nivel europeo que han conseguido tener el mejor desempeño posible. Eso es difícil.

Estar en los rankings es el resultado de hacer las cosas bien durante muchos años. Lo que se ha conseguido desde 2008, cuando nos fundamos, es convertirnos en uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas de nuestro tipo de actividad.

Atrayendo a clientes como Santander, Telefónica, MásOrange, Ibercaja, Vodafone, compañías energéticas, aseguradoras...

Tenemos el foco puesto en el sector privado, con algún cliente del sector público. Conseguir este tipo de clientes siendo una empresa gallega que se funda con sus 3.000 euros de capital social, sin ningún tipo de apoyo a nivel de inversión estos años, con muy poca ayuda pública y con el actual volumen de negocio es muy relevante. Nosotros hemos preferido trabajar con un crecimiento orgánico.

Isidoro Martínez, CEO de Tecalis. Cedida

¿A qué apuntaba Tecalis cuando nació?

No esperábamos llegar tan lejos. Apuntábamos a emprender. Cuando empezamos, mi aspiración era crear tecnología y hacer cosas diferentes.

¿De dónde le viene el emprendimiento?

Con 16 años me empezó a gustar el emprendimiento, básicamente montando una red wifi en la aldea para que la gente tuviera conexión, porque no había ADSL. Con unos enlaces de larga distancia conseguimos conexión a internet. Me puse a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, porque yo soy de una familia rural humilde. Con 19 años fundé mi primera sociedad limitada, que funcionó muy mal y la cerré después de un año. Aprendí con ello, me dio ilusión para reunir los euros necesarios para crear una empresa, trabajar en lo siguiente.

Que fue Tecalis, ¿no?

Conocí a Alberto Campos, que es mi socio. Tiene una visión emprendedora tremenda, muchas ganas, y llegamos a trabajar en una red social cuando despegaron Twitter y Facebook. No funcionó. Y en 2008 llega Tecalis. Alberto se une en 2011, él es el director de operaciones.

"Tengo tres cosas claras en mi cabeza que aplico a la empresa: resolver problemas reales creando tecnología que el cliente quiere comprar; mantenerme motivado porque el emprendimiento es muy duro; y trabajar duro, hacer muchas cosas, equivocarme y aprender de los fracasos" Isidoro Martínez, CEO y fundador de Tecalis

¿Ese crecimiento de la empresa ha sido acorde con el ritmo de los avances tecnológicos y la necesidad de soluciones tecnológicas de la sociedad?

No creo que los avances tecnológicos fueran los artífices del crecimiento de Tecalis, como tampoco lo es a día de hoy la inteligencia artificial. Tecalis y cualquier empresa crecen si hacen una gestión con sentido común. Siempre tengo tres cosas en mi cabeza que aplico en el día a día en la empresa y que creo que nos han hecho crecer.

La primera es resolver problemas reales creando tecnología que sepas que el cliente quiere comprar porque le hace falta y le aporta valor; en el primer fracaso aprendí que a los emprendedores se les ocurre hacer cosas que nadie quiere comprar. La segunda es mantenerse motivado uno mismo porque el emprendimiento es muy duro e implica muchas horas, y sobre todo saber liderar y motivar a tu equipo con hechos, no solo con promesas. La tercera es trabajar duro, hacer muchas cosas, equivocarse mucho, aprender de los fracasos. Creo que esta es la cultura que deben tener las compañías para crecer.

¿Hay equilibrio entre la ambición y la realidad del mercado?

Es complejo, es una batalla que tenemos todos los días. La gestión debe ser equilibrada, diría que con un pequeño toque de riesgo: hay que ser muy ambiciosos y equivocarse, y no ser muy cautelosos porque si te proteges y esperas demasiado te adelantan otros y no encuentras tu momento de mercado. Las ideas locas las tenemos todos los días, luego nos sentamos en equipo y nos ponemos a trabajar en lo que tenga sentido.

Galicia, con un polo de tecnología como la Cidade das TIC y un Clúster potente, ha ganado peso tecnológico. ¿Ustedes tienen competencia en su sector específico?

En Galicia no hay competidor, nadie tiene nuestra misma propuesta global o propuesta-valor, aunque alguna de nuestras herramientas la desarrolla alguna empresa. En España, hay relativamente poca competencia. Y en Europa y Latinoamérica hemos conseguido liderar.