La desconocida segunda mujer más rica de Galicia que no es de Inditex y nació en A Coruña: 1.300 millones de patrimonio

Galicia se consolida como la comunidad más rica de España, en gran parte gracias al "efecto Ortega". Según la lista Forbes España 2025, 7 de los cien mayores patrimonios del país residen en esta región, y 3 de ellos están en el top 5. Esto confirma que Galicia - y especialmente el área de A Coruña-, concentra algunas de las mayores fortunas del territorio nacional.

Amancio Ortega, Sandra Ortega y Juan Carlos Escotet ocupan el primer, segundo y quinto puesto respectivamente. Sandra Ortega, además, se mantiene como la mujer más rica de Galicia y de España. En el cuarto puesto gallego, y en el 39 nacional, se encuentra una mujer menos conocida, pero con un patrimonio que la sitúa como la segunda mujer más rica de Galicia, y nada tiene que ver con Inditex.

Isabel Castelo D’Ortega, la segunda mujer más rica de Galicia

Nacida en A Coruña en 1929, Isabel Castelo D’Ortega es una de las mujeres con mayor fortuna y más discretas de España. Con un patrimonio estimado de 1.300 millones de euros, ocupa en 2025 el puesto 39 de la lista Forbes nacional y se posiciona como la cuarta persona más rica de Galicia y la segunda mujer más rica de la comunidad.

Se apellida D’Ortega, pero nada tiene que ver con la familia Inditex. Aunque este año ha descendido algunas posiciones respecto a 2024, -cuando figuraba en el puesto 28-, su fortuna se mantiene intacta. Vive entre Madrid y A Coruña, y pasa los veranos en San Pedro de Nós (Oleiros), localidad coruñesa donde conserva una estrecha vinculación familiar.

Castelo D’Ortega es propietaria del 92% de Seguros Ocaso, una de las aseguradoras más importantes de España, fundada en 1920 en Vigo por su abuelo. Heredó la empresa de su padre y, desde que asumió la presidencia en 1981, ha convertido a la firma en una de las aseguradoras familiares más sólidas de Europa.

Tal y como afirma la Revista Forbes, la compañía "en 2024 alcanzó un beneficio antes de impuestos de 127,8 millones de euros y un negocio superior a 1.150 millones". Su hija, Isabel Elena de Mandalúniz Castelo, posee el 8% restante y participa activamente en la gestión de la compañía, y podría ser su sucesora.

Más allá del ámbito económico, Isabel Castelo D’Ortega ostenta el título de marquesa de Taurisano y ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre ellas la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. En 2017 recibió además la Medalla de Oro de Galicia, ocasión en la que expresó su ilusión de recibir un reconocimiento de su tierra.

Antes de dedicarse por completo al negocio familiar, tuvo una breve carrera como cantante de ópera y zarzuela, que abandonó debido a la oposición de su primer marido, el marqués de Taurisano.

A continuación, te mostramos cuáles son las personas más ricas de Galicia incluidas en la lista Forbes de 'Los 100 españoles más ricos 2025':