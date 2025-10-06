Así es la nueva imagen de Zara en Juan Flórez, en A Coruña: una colección única por su 50 aniversario

La tienda de Zara ubicada en la calle Juan Flórez ha vuelto a abrir sus puertas este lunes. Después de unos días de cambio, el local —que antes acogía la colección especial con motivo de su 50 aniversario, con una cafetería y una boutique de revistas— ha reabierto para presentar la serie Zara Creators con nombres como Rosalía, Pedro Almodóvar, Robbie Williams y Naomi Campbell.

En total son 50 piezas que componen una colección especial dentro de las acciones para celebrar los 50 años de vida de la marca.

Entre ellas se encuentran accesorios, muebles o diferentes prendas de ropa. En el anuncio de la colección, la propia compañía recalcaba que "celebramos la creatividad con una colección de 50 piezas exclusivas diseñadas por 50 creadores de renombre".

Nueva colección 'Zara Creators' en la tienda de Juan Flórez en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Algunos de los nombres que componen esa lista corresponden a artistas, cantantes, fotógrafos, modelos o directores de cine. Además de los ya mencionados, Karlie Kloss, Kate Moss, Linda Evangelista, Luca Guadagnino, Steven Meisel o Cindy Crawford.

En la lista también figura Annie Leibovitz, quien será, asimismo, la próxima protagonista de las exposiciones que tienen lugar en la Fundación MOP ubicada en el muelle de Batería.

Y entre las opciones que componen esta serie se puede encontrar desde una camiseta con una fotografía de Leibovitz estampada, otra con referencias a películas de Almodóvar creada por el propio director, hasta un sofá puff blanco de peluche ideado por Rosalía -que ocupa un lugar protagonista en el escaparate-, una tabla de surf rosa de Pierpaolo Piccioli, un espejo con un mensaje motivador de Robbie Williams o un vestido de cuero estilo bomber de Naomi Campbell.

La tienda mantiene la estética coruñesa, con recreaciones de las galerías entre las que están expuestas parte de las piezas. También conserva la cafetería y la boutique de revistas.

Nueva colección 'Zara Creators' en la tienda de Juan Flórez de A Coruña Carmen G. Mariñas

A Coruña es una de las únicas cuatro ciudades donde se puede ver esta exposición de productos, junto a Nueva York, Londres y Milán.

Antes de aterrizar en Juan Flórez, esta colección ya se pudo ver en París. La capital francesa acogió una pop up entre el 2 y el 5 de octubre con motivo de la semana de la moda y este fue precisamente el lugar escogido para la fiesta de presentación.

Pop up de Zara Creators en París. Zara

Esta colección solamente se puede adquirir en su web a partir de las 15:00 horas de este mismo lunes.